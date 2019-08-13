路線問題連環爆 時力面臨裂解危機

（中央社記者王揚宇台北13日電）離明年選舉只剩4個多月時間，時代力量過去在檯面下暗潮洶湧的路線問題引爆，立委林昶佐、洪慈庸先後退黨，邱顯智也請辭黨主席，黨內群龍無首，黨外又有民眾黨強力競爭，面臨創黨以來最大裂解危機。

時代力量因太陽花學運而起，社會給予高度期待，讓時力在2016年立委選舉時拿下3席區域立委、2席不分區立委。

然而黨內長期存在路線問題，最主要的爭議就是和民進黨的關係。時代力量前黨主席、立委黃國昌日前提出時力要走自己的道路不當小綠，若時力決定當小綠，將義無反顧離開的說法，使時力的路線問題浮上檯面。

洪慈庸曾在臉書發文向黃國昌喊話，表示已經好一陣子沒有和黃國昌好好談談，希望黃國昌可以跟黨內夥伴好好對話，林昶佐也屢次盼黨內釐清路線問題，但最後都無疾而終。

時代力量路線問題，一股是以黃國昌、前時力秘書長陳惠敏為主，主張時力要走自己的路，廣泛布局立委選區。

另一股主要意見，則是以原時代力量立委林昶佐，以及今天宣布退黨的時力立委洪慈庸為代表，主張能與民進黨合作，創造最大的國家利益。林、洪競選連任，也獲得民進黨在該選區不提名的回應。

至於律師出身的邱顯智，在這兩股意見間走中性路線，成為調和兩派之間的橋梁。

邱顯智今年3月上任黨主席後，試圖統整、調和黨內路線分歧，但林昶佐退黨後本就承受不小壓力，日前與民進黨主席卓榮泰會面後所達成的立委選舉整合初步決議，也引來部分時力人士不滿，被認為是請辭的導火線。

不願具名的黨政人士認為，時力內部路線問題其實沉痾已久，無法解決的原因在於，決策委員太過堅持自己的立場，更重要的是缺乏互信，所以最後搞到全有全無。

在林昶佐退黨、邱顯智辭職，以及對於洪慈庸退黨一事，時力黨中央僅表示，「由於目前正值黨主席辭任後的交接期，所以目前沒有回應」，呈現出群龍無首的狀態；雖然時力決策委員會今天決議，要全力慰留邱顯智，但邱顯智辭意甚堅，時代力量內部恐面臨巨大改組。

有時力政治幕僚分析，如果最後是自主派拿下黨主席，恐投下泛綠合作的「深水炸彈」，對時力影響巨大。

此外，台北市長柯文哲日前成立台灣民眾黨，並說不分區立委會提滿34席，區域立委的條件則是要有能力選上，或有能力影響選舉結果。對此，黃國昌曾在臉書發文指出，柯文哲組黨，造成最大衝擊的是時代力量。

面臨內憂外患，時力最終是否會泡沫化、該何去何從，考驗全黨政治智慧。（編輯：楊凱翔）1080813