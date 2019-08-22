跆協財務人事風波調查結果 教育部停發補助一年

中華民國跆拳道協會近來紛爭不斷，教育部專案小組行政調查22日出爐，教育部對跆協祭出警告，且停止明年工作計畫經費部分補助一年，體育署長高俊雄下午出席主持說明記者會。中央社記者黃巧雯攝 108年8月22日

（中央社記者黃巧雯台北22日電）針對中華民國跆拳道協會理事長吳兩平遭指控經費浮報、安插兒子擔任協會人員，教育部專案小組行政調查結果今天出爐，對跆協祭出警告，並將停止明年工作計畫經費部分補助。

中華跆協近來風波不斷，原訂昨天在跆協召開臨時理事會，但協會大門深鎖，副理事長張火爐昨天透露，今天一早將送出罷免理事長吳兩平連署書。

體育署今天下午召開記者會，體育署長高俊雄也動怒，他說，無法容忍任何一個擔任特定體育團體理事長放任會務運作越加惡化，並強調去年足協也沒有如此明目張膽，未來將依照國體法規定，「事實到哪裡，我們處理到哪裡」。

教育部日前組成專案小組，今天公布調查及處分結果，體育署競技運動組組長洪志昌指出，跆協理事長的2個兒子雖非屬協會專任人員，但依據訪談協會人員證稱，理事長任用2子分別兼任跆協國際事務組及國際關係組組長及指定2人擔任跆協所辦3大國際賽事的組長職務，領有出席費或工作費，行為已涉違反國體法第39條第6項應利益迴避等規定。

此外，跆協工作人員異動，未依法陳報，有資訊揭露不全、規避主管機關監督之嫌。

跆協財務方面，洪志昌表示，自籌部分，因跆協未建立財務運作管理內控機制，導致自籌款項所附支出憑證不齊或缺漏，難以確認實際支用數額，易生浮報或不實疑慮，且跆協在經費動支、採購程序相關行政流程或作業鬆散，易引發外界質疑，違反國體法第30條第1項第11款及第34條第1項第1款，應建立財務稽核及管理機制與實施內部財務監控制度規定。

洪志昌指出，上述違失認定確有違反法令、章程及妨害公益的情事，且情節重大，依國體法第43條規定，決定對跆協處以警告，並限期改善。

除了直接涉及選手選訓參賽經費外，洪志昌說，將停止跆協年度工作計畫經費部分補助一年，停止部分補助額度1/2，因今年經費已執行差不多，所以從明年開始。

在行政調查之外，洪志昌指出，還有部分未盡事實後續將移送檢調等單位併案偵辦及參考。

高俊雄表示，若跆協情況未來更加惡化，包括出現新事證或惡意行為，會再提到專案小組處理。（編輯：張芷瑄）1080822