林志傑加盟富邦勇士 許晉哲：盼志傑成為隊神

（中央社記者龍柏安台北22日電）「野獸」林志傑在中國職業男子籃球聯賽（CBA）征戰超過10年，甚至成為浙江廣廈的「隊魂」，如今他返台加盟富邦勇士，富邦總教練許晉哲說，期盼林志傑能成為球隊的隊神。

許晉哲透露，過去造訪浙江廣廈時，球場裡有一張林志傑的巨型海報，上面寫著大大的「隊魂」2個字，這給了他很大的感動和感觸，沒想到繞了一大圈，兩人將攜手合作，他除了希望林志傑能把嚴以律己的態度傳承給隊內年輕球員，也期待台灣籃壇「野獸」能成為富邦未來的「隊神」。

富邦是上季超級籃球聯賽（SBL）冠軍，本季則轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），林志傑過去在台灣啤酒時期的戰友陳世念，以及國家隊好友田壘、李學林等人，則同樣效力ABL的寶島夢想家。

問到將和好友們場上過招的感想時，林志傑僅淡淡地說：「現在我只希望盡快熟悉富邦的體系，和隊友打出好的比賽，讓球迷進場有價值。」

林志傑在浙江廣廈改披27號球衣，返台加盟富邦後穿回過去球迷們熟悉的12號，他解釋，老婆幫他生了3個可愛的小孩，因此會穿27號的原因是因為「愛妻」，如今他回到熟悉的土地重新出發，所以才想換回自己最熟悉的背號。

過去CBA賽季結束後，林志傑返台最多休息一個半月，就會回到中國展開訓練，這次休季他在台灣待了超過4個月，連寶貝兒子都好奇問他：「爸爸怎麼現在還在（台灣）。」讓林志傑很難招架，只好回答兒子：「爸爸還在休息。」

這也是林志傑會決定返台打球的主因，他坦言，打球後和家人相處的時間少很多，加上父母年事漸高，他希望可以多陪陪家人，此外他也不忘幫新球隊拉票，呼籲球迷11月以後踴躍到新莊體育館和台北和平籃球館，幫主場出戰的富邦勇士隊加油。（編輯：張芷瑄）1080822