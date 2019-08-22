中選會前主委陳英鈐被控涉妨害投票 北檢簽結

（中央社記者蕭博文台北22日電）去年11月九合一選舉投票發生「邊投票邊開票」亂象，時任中選會主委陳英鈐遭告發涉妨害投票等罪。北檢認為，選務作業並未涉及犯罪，今天簽結。

民國107年11月24日九合一選舉投票日，因併公投作業過程混亂，導致全台投開票所大排長龍，下午4時投票截止後，發生民眾邊排隊邊開票的爭議，時任中央選舉委員會主委陳英鈐請辭獲准。

陳英鈐因「邊投票邊開票」亂象，遭告發涉嫌妨害投票，台北地檢署以他字案立案調查，並傳訊陳英鈐到案說明。

北檢調查發現，原本公投主管機關為行政院，直到106年底才改由中選會主管，而中選會107年度經費早於106年間編列、審議完畢，但公投案直到107年10月才確定，中選會在籌備選務上的人力、財力確實不充裕。

此外，中選會必須在去年7月即規劃投開票所，但當時公投案尚未確定，難以預估需要多少投開票所與人力，導致投開票當日作業過程混亂、選民大排長龍，但難以因此認定陳英鈐有何刑事不法。

北檢也認為，依選務相關規定，選舉人已於規定時間內到達投票所尚未投票者仍可投票，中選會處置並無違反規定，認為陳英鈐所為無關犯罪，今天予以簽結。

另方面，陳英鈐另因中選會公告反核食等公投案後又重新公告、發布「入聯公投」新聞稿遭質疑數據不實，被告發涉嫌瀆職、妨害公投等10多案，北檢日前已陸續簽結，連同今天簽結的妨害投票案，陳英鈐遭告發案件已全數簽結。（編輯：李亨山）1080822