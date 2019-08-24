巴西總統報喜 南方共同市場歐洲4國達成自貿協定

（中央社布宜諾斯艾利斯23日綜合外電報導）阿根廷官員和巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在布宜諾斯艾利斯會談後表示，南美洲貿易組織「南方共同市場」（Mercosur）今天與4個歐洲國家達成自由貿易協定。

南方共同市場兩個月前剛與歐洲聯盟敲定具里程碑意義的貿易協定，如今再與由冰島、挪威、瑞士和列支敦斯登組成的歐洲自由貿易協會（EFTA）達成自由貿易協定。

波索納洛在推特上表示樂見與歐洲自由貿易協會達成協議。他對亞馬遜雨林的政策近來引發爭議，部分歐盟國家甚至揚言不會批准這個龐大的歐盟協議。

波索納洛推文寫道：「我們今天結束南方共同市場與歐洲自由貿易協會之間的自由貿易協定談判。歐洲自由貿易協會的國內生產毛額（GDP）達1.1兆美元，是全球第9大商業聯盟。這對我們的開放貿易外交政策是一大勝利。」

全球強烈抗議野火對亞馬遜雨林造成威脅，並譴責在波索納洛的極右派政府領導下，加速了森林濫伐，法國和愛爾蘭先前誓言阻擋歐盟和南方共同市場的協定。

巴西和阿根廷是南方共同市場中兩大經濟體，南方共同市場另外兩個會員國是烏拉圭和巴拉圭。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1080824