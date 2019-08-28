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天弓三型戰術中心出現台東 國防部：例行演訓

最新更新：2019/08/28 17:13
部署花東的天弓三型飛彈即將取代鷹式飛彈，包括戰術中心的飛彈車隊28日出現台東街道，引起關注。中央社記者盧太城台東攝　108年8月28日
部署花東的天弓三型飛彈即將取代鷹式飛彈，包括戰術中心的飛彈車隊28日出現台東街道，引起關注。中央社記者盧太城台東攝　108年8月28日

（中央社記者盧太城台東縣28日電）部署花東的天弓三型飛彈即將取代鷹式飛彈，包括戰術中心的飛彈車隊今天出現台東街道，引起關注。國防部則表示，是例行移動演訓。

將取代鷹式防空飛彈並與愛國者武器系統共同建構我國低層防空系統的天弓三型飛彈，去年傳出將陸續進駐花東地區，更換部署在台東的鷹式飛彈，部署地點引起軍事迷關注。

今天中午台東市區出現天弓三型飛彈的車隊，包括飛彈、發射架、戰術中心、相列雷達、電源車與通信中繼車等，引起關注，尤其是戰術中心跟著移動。

根據中科院網站公布資料，戰術中心是弓三武器系統火控單元之控制與命令中樞，亦為弓三武器系統之下層火控單元與上層指管系統之情資交換中心，其通訊作業可藉光纖或通信中繼車之無線通信達成。

戰術中心不僅控制弓三發射架，亦可操控弓一與弓二發射架。每具弓三發射架可承載四具彈箱，彈箱可裝填弓三或弓二飛彈。

為提升戰場存活率，弓三武器系統採機動性設計，以增加部署運用彈性。

國防部發言人史順文表示，這是天弓三型飛彈例行的移動演訓。（編輯：翁翠萍）1080828

台東市區28日出現天弓三型飛彈的車隊，包括飛彈、發射架、戰術中心、相列雷達、電源車與通信中繼車等，引起關注。中央社記者盧太城台東攝　108年8月28日
台東市區28日出現天弓三型飛彈的車隊，包括飛彈、發射架、戰術中心、相列雷達、電源車與通信中繼車等，引起關注。中央社記者盧太城台東攝　108年8月28日
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