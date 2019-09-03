時力仲裁委員會決議 維持高潞除名裁決

時代力量仲裁委員3日開會後，決議維持紀律委員會的裁決，將時力不分區立委高潞．以用予以除名。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北3日電）時代力量不分區立委高潞．以用日前因案遭時力紀律委員會除名，她不服向仲裁委員會申訴；時力發言人陳志明今天說，仲裁委員今天開會後，決議維持紀律委員會的裁決，予以除名。

高潞隨即於臉書發文表示，時代力量在自己沒有違法情事，停權後再次作出除名處分，所有調查過程中毫無正當程序可言，一罪兩判，這樣的評斷不僅非基於事實而是政黨算計，既違反比例原則又案外審判，對她造成傷害，同時也對憲政立法職權影響甚鉅。

高潞指出，黨部對外不實指控已成事實，時代力量斷尾求生昭然若揭，自己既然身在政壇，本就不曾妄想能夠置身冷血的政治盤算之外，「但我拒絕時代力量再假正義之名對我公開羞辱」。

綠黨7月29日在臉書發文指出，高潞．以用聲稱已離職的國會辦公室主任陳士章，所創辦「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」在沒有實績的狀況下，今年1月竟獲經濟部新台幣400萬元的綠能補助，這2個協會現任負責人陳恩澤，則是高潞．以用國會辦公室助理。

針對上述事件，時代力量中央黨部8月8日發布新聞稿指出，紀律委員會對於不分區立委高潞．以用案，違反社會期待，已嚴重打擊時力政治形象，於8月6日做成決議，將高潞．以用予以除名。

高潞．以用不服除名決議，因此尋求黨內救濟程序，在8月12日提起申訴，另也向法院聲請定暫時狀態假處分及確認黨員資格存在訴訟；台北地方法院在8月30日駁回聲請及訴訟，全案還可上訴及抗告。

時代力量仲裁委員會今天開會前，高潞在鄉親陪同下，於立法院召開記者會，過程中高潞的支持者高喊「未審先判，高潞何辜」等口號。

高潞表示，可能是因為政治鬥爭或有人特別討厭她，才會造成今天未審先判的局面，希望仲裁委員要秉持正義優先，維持時力最基本的初衷及程序正義來進行處理。

時力今天下午則召開決策會議會後記者會，並說明高潞案的仲裁委員審議結果。

陳志明指出，經仲裁委員會審議後做出決議，維持紀律委員會原裁決，予以除名；後續還有相關程序要走，包括送達理由書、將除名的決議送交中選會等，也會將遞補的行文送交中選會，由台大經濟系教授鄭秀玲進行遞補，會盡快處理。

另外時力今天也公布新的提名小組成員名單，為時代力量中央黨部秘書長吳佩芸，以及時代力量決策委員柯一正、曾威凱、陳志明，還有時代力量彰化縣議員吳韋達。（編輯：林興盟）1080903