烏來男童落水失蹤10天 南勢溪尋獲遺體

新北市烏來落水失蹤10天的男童遺體，4日上午被當地族人在南勢溪疑似落水點的下游2公里處尋獲，並通知當地派出所與家屬處理善後。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年9月4日

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市烏來落水失蹤10天的男童遺體，今天上午被當地族人在南勢溪疑似落水點的下游2公里處尋獲，並通知當地派出所與家屬處理善後，警方將報請檢方相驗調查死因。

市府消防局表示，烏來區釣魚失蹤的男童，今天上午由泰雅族義勇消防隊員，在北107線烏來往福山的烏福公路15.7公里處的南勢溪石頭縫，尋獲男童遺體，並協助搬上岸。

警方表示，住在烏來福山卡拉模基橋附近的簡姓男子育有1子2女，6歲大女兒去年與表姊在南勢溪玩水時遭水沖走，4天後遺體被尋獲。此後簡男禁止6歲的兒子和5歲小女兒到溪邊玩。

警方說，8月26日簡男帶兒子到南勢溪旁捕魚時，特別交代兒子不能下水。但第二次收網後，兒子卻失蹤，趕緊報案協尋。

消防與警察、民間組織搜救3天，隨後，由烏來消防小隊在岸邊巡邏。當地泰雅族人並不放棄，持續在南勢溪尋找，今天上午接近10時，在南勢溪石頭縫中尋獲男童遺體。尋獲地點位於南勢溪烏福路15.7公里處，距離疑似落水地點的17.5公里，約下游兩公里處。（編輯：方沛清）1080904