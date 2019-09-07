柯文哲粉絲數跌破200萬 估逾12萬人退讚

（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北市長柯文哲臉書粉絲專頁粉絲數正式跌破200萬大關，且還在持續下探中。據粉專「聲量看政治」統計，從8月1日起至今天上午止，約12萬7000多人退讚。

柯文哲臉書（facebook）粉絲專頁原本有超過212萬讚數，但如今已剩199萬多人。粉專「聲量看政治」表示，統計數據顯示，「8月1日至今共38天，柯粉退讚12萬7000餘人」，且這波效應還在持續中。

根據「聲量看政治」分析，柯文哲7月底被爆組黨，以及他連日重砲抨擊民主進步黨及總統蔡英文等，逐漸醞釀成今日局面。據統計，8月1日至8日有近萬人脫粉。

8月9日，柯文哲針對退讚趨勢表示，「1450他總不能領了錢不做事啊，有時候被網軍攻擊，那也應該的，不然那些年輕人領了錢不做事？哪有這回事」，此話一出，一天內就又少了9716名粉絲，粉絲數降至210萬。

8月11日凌晨，柯文哲粉絲數跌破210萬；8月13到14日再減少1萬6000多人；8月15日，「聲量看政治」指出，柯文哲15天掉7萬粉絲，是台灣政治人物支持者大退粉首例。

之後，退讚柯文哲的趨勢稍有減緩，估計是因柯文哲評論時事的態度稍有收斂，加上外界關注香港局勢。雖然失血速度減緩，但補讚速度沒有跟上，呈現「多退少補」現象；8月16日，柯文哲粉絲數跌破204萬。

9月4日，柯文哲接受專訪談到藝人林志玲懷孕，讓趨緩至每天只掉數百讚的掉粉速度又上升，昨天粉絲數跌破201萬。而柯文哲脫口而出「陳菊是比較肥的韓國瑜」，除引發外界怒火，也點燃退讚導火線，一個早上就損失千讚。

柯文哲發言頻惹議，讓他的退讚潮以超越「聲量看政治」評估的速度發酵。就在今天上午11時27分，柯文哲粉絲數正式跌到1字頭（約199萬多人）。從8月1日起，約12萬7000多人退讚。

「聲量看政治」表示，相關資料是透過臉書公司公開的API原始資料所整理的系統，數據是臉書公司的直接數據，與所有粉絲團後台小編們可以看到的粉絲團資料一致。（編輯：戴光育）1080907