美網勝小威廉絲封后 安德里斯庫：我不喜歡輸[影]

（中央社紐約7日綜合外電報導）加拿大小將安德里斯庫今天以直落二盤數擊敗美國名將小威廉絲，在大滿貫美國網球公開賽封后，她在賽後表示，自己不喜歡輸的感覺，而那正是她成功的秘訣。

安德里斯庫（Bianca Andreescu）今天在美網女單決賽，以6比3、7比5擊敗擁有23座大滿貫冠軍的小威廉絲（Serena Williams）奪冠，抱走385萬美元（約新台幣1.21億元）冠軍獎金，並成為加拿大史上第一位拿下大滿貫單打冠軍的選手。

37歲的小威1999年拿下美網首冠時，現年19歲的安德里斯庫還未出生，如今安德里斯庫成為繼2006年在美網封后的俄羅斯好手莎拉波娃（Maria Sharapova）後，最年輕的大滿貫冠軍得主。

談到自己成功的秘訣，安德里斯庫說：「我認為這不過是我內心所想和我對比賽的渴望。我不喜歡輸，所以每每全力以赴。我對自己要求很高，這種壓力也幫助我在比賽中拿出最佳表現。」

擊敗小威後，安德里斯庫與世界排名前10選手交手的戰績提升到8勝0敗。

安德里斯庫小時候接觸過許多運動，最終在網球場上找到生命中的天職，她說：「各方嘗試給了我莫大幫助，因為每種運動思維都不同，訓練你見招拆招的能耐。」

今天是小威繼去年和今年溫網和去年美網後，連續第4度闖進大滿貫賽女單決賽卻與金盃擦肩而過，無緣追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）第24座大滿貫冠軍紀錄。

小威在賽後說：「今天的比賽很精彩，我只希望自己表現能更好一點。」

談到比賽對手，小威說，安德里斯庫「打了場好球，我真的很榮幸能參與其中，打一場如此高水準的比賽」。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080908