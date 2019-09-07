納達爾晉美網男單決賽 力拚第19座大滿貫冠軍[影]

坐擁18座大滿貫賽單打冠軍的西班牙猛將納達爾（圖）6日擊敗義大利的貝雷蒂尼，5度打進美國網球公開賽決賽。（圖取自twitter.com/usopen）

（中央社紐約6日綜合外電報導）坐擁18座大滿貫賽單打冠軍的西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）今天以7比6（8/6）、6比4、6比1擊敗義大利的貝雷蒂尼（Matteo Berrettini），5度打進美國網球公開賽決賽。

33歲的納達爾8日將在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）與大會第5種子、俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev）一較高下，力拚生涯第4座美網金盃。

法新社報導，今年初與右臀傷勢奮戰的納達爾說：「歷經球季一開始的一些艱困時光後，能重返我今天的狀態，實在意義非凡。」

世界排名第2的納達爾若在8日決賽中勝出，將抱回生涯第19座大滿貫賽冠軍，未來再下一城就能追平瑞士球星費德瑞（Roger Federer）的20冠紀錄。

納達爾將出戰生涯第27場大滿貫賽單打決賽，也是第5度出戰美網決賽，若成功拿下個人第4座美網金盃，距離費德瑞、山普拉斯（Pete Sampras）及康諾斯（Jimmy Connors）的5冠紀錄只差1冠。

23歲的梅迪維夫稍早以7比6（7/5）、6比4、6比3擊敗保加利亞對手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），首度闖進大滿貫賽單打決賽。

納達爾和梅迪維夫先前唯一一次交手是在上個月的蒙特婁網賽決賽，納達爾當時擊敗梅迪維夫封王，但在隔週的辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）缺席，梅迪維夫則成功奪冠。

納達爾說：「他是巡迴賽中表現較穩定的選手之一，每週都在進步。他是今夏巡迴賽打得較好的球員。」

他說：「我必須盡全力比賽。」（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1080907