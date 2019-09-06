安德里斯庫拍落班西琪 美網決賽對陣小威

（中央社紐約6日綜合外電報導）加拿大女網新秀安德里斯庫今天有驚無險，以7比6（7/3）、7比5拍落瑞士好手班西琪，闖進美國公開賽女單決賽，將迎戰坐擁23座大滿貫賽單打金盃的美國天后小威廉絲。

19歲的安德里斯庫（Bianca Andreescu）是繼2014年征戰溫布頓錦標賽的布夏爾（Eugenie Bouchard）之後，第2名晉級大滿貫賽女單決賽的加拿大選手，希望成為自俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova）2006年在美網封后以來，首位贏得大滿貫賽冠軍的青少年選手。

安德里斯庫說：「這實在是太不真實了。我真的不知道該說什麼，能在美網決賽對上小威廉絲（Serena Williams）是美夢成真，這太瘋狂了。」

她說：「我想這是我最近幾年苦練的成果。如果一年前有人跟我說，我會在今年打進美網決賽，我會說他們瘋了。」

安德里斯庫今天對上同樣首度打進大滿貫賽4強的班西琪（Belinda Bencic），她在第一盤化解一個盤末點，之後在搶七以7比3拿下。

第2盤，安德里斯庫被破發兩次以2比5落後，但之後橫掃5局勝出。她下一戰將對陣37歲的小威，重演上月多倫多網賽爭冠的戲碼。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1080906