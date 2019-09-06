小威廉絲輕取絲薇托莉娜進決賽 美網101勝平紀錄

美國網球巨星小威廉絲（圖）5日以6比3、6比1輕取大會第5種子絲薇托莉娜，生涯第10度挺進美國網球公開賽單打決賽。（圖取自facebook.com/usopentennis）

（中央社紐約5日綜合外電報導）美國網球巨星小威廉絲今天以6比3、6比1輕取大會第5種子絲薇托莉娜，生涯第10度挺進美國網球公開賽單打決賽。小威拿下美網第101勝，追平同胞前輩艾芙特的紀錄。

小威廉絲（Serena Williams）7日將迎戰瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）或加拿大19歲新秀安德里斯庫（Bianca Andreescu），爭取第7座美網女單冠軍，力拚追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）的24座大滿貫賽單打金盃紀錄。

1998年首度參加美網、現年37歲的小威廉絲今天第33度挺進大滿貫賽單打決賽，也追平艾芙特（Chris Evert）的美網史上女單最多勝紀錄。

小威廉絲說：「太棒了，可以跟克里斯（艾芙特名）齊名真的是太讚了。」小威廉絲在1999年美網抱回生涯首座大滿貫賽單打冠軍。

「若是沒有這些人，我不可能做到。大家20年來不離不棄，我依然還在這裡。」

小威廉絲今天首盤3個發球局化解6個破發點，之後逐漸掌握節奏，全場打出34記致勝球和20個非受迫性失誤，比賽費時70分鐘，技壓烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1080906