大坂直美強勢晉級 暖心舉動讓高夫淚流滿面[影]

在大滿貫美網尋求衛冕的大坂直美（右）31日以直落二輕取地主小將高夫（左），但她賽後主動走向高夫，除了給予鼓勵，也邀請她一同受訪。（圖取自facebook.com/usopentennis）

（中央社紐約31日綜合外電報導）在大滿貫美網尋求衛冕的大坂直美今天以直落二輕取地主小將高夫，但她賽後主動走向高夫，除了給予鼓勵，也邀請她一同受訪，暖心舉動讓高夫當場淚流滿面。

世界排名第一的大坂直美（Naomi Osaka）只花了65分鐘，就以6比3、6比0擊敗15歲的「女網未來希望」高夫（Coco Gauff），持續朝衛冕之路邁進。

激烈對戰後，接下來的卻是淚眼婆娑的場內訪問，動人一刻始於大坂直美邀請高夫在網前一起接受訪問。

臉上帶著淚水的高夫說：「我（向她）說了不，因為我知道我會一直哭，但她鼓勵我這麼做。」

高夫說：「這太令人難以置信了，她的表現簡直不可思議，我從這場比賽中學到很多，她對我做的事很窩心，我要謝謝她。」

大坂直美則強忍淚水對高夫的雙親說：「你們培養出一個令人驚奇的球員，我記得我看過你們訓練時的模樣，我們都做到了，而我們也都還在努力。」

大坂直美表示，這是自澳洲網球公開賽後，她表現最好的一場比賽。

大坂直美說：「這是我自澳網後最專注的一場比賽。」她還對高夫說：「抱歉，是在這樣的心理狀態下和妳對打。」

即便是擁有23座大滿貫冠軍獎盃的小威廉絲（Serena Williams），也稱高夫是「女網未來希望」，塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）也給高夫冠上「網壇新超級巨星」的名號。

大會女單頭號種子大坂直美擊敗高夫，晉級到第4輪後，將對戰瑞士選手班西琪（Belinda Bencic）。大會第13種子班西琪是在愛沙尼亞選手孔塔薇特（Anett Kontaveit）因病棄賽後，獲得晉級資格。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080901