WTA公布最新排名 大坂直美躍居世界球后

（中央社巴黎28日綜合外電報導）澳洲網球公開賽女子單打新科冠軍日本女將大坂直美，在世界女子職業網球協會（WTA）今天公布的最新世界排名中，躍居第一。

大坂直美26日在澳網女單決賽打敗捷克女將克菲托娃（Petra Kvitová），排名上升3名，躍居第一。克菲托娃上升4名，排名升至第2，緊追在後。

現年21歲的大坂直美生涯迄今只贏得3項冠軍，但其中包括最近2項大滿貫賽后冠，除了26日抱走澳網冠軍以外，另一項是去年9月贏得美國公開賽冠軍。

前世界球后羅馬尼亞網球女將哈勒普（Simona Halep）在澳網16強賽敗給美國網球女將小威廉絲（Serena Williams），排名下跌2名，如今排名第3。

「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）尋求蟬聯澳網女單冠軍但在第3輪失利，排名下跌6名，成為排名第9。

現年25歲的美國女將柯林斯（Danielle Collins）是本週排名進步幅度最大的選手，她闖進澳網女單4強之林，排名上升12名，成為排名第23名。

同樣打進澳網女單4強的捷克好手普里斯科娃（Karolina Pliskova）排名上升3名，成為世界排名第5名。

小威廉絲持續挺進，排名上升5名，躍居世界排名第11。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080128