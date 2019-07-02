溫網直落二拍落偶像大威 高夫躍網壇新星[影]

溫網史上最年輕參賽者、美國15歲小將高夫（圖）擊敗5度奪冠的大威廉絲。（圖取自twitter.com/CocoGauff）

（中央社溫布頓1日綜合外電報導）今天在大滿貫之一的溫網，以直落二扳倒名滿天下的前球后大威廉絲後激動落淚的15歲天才少女高夫（Cori Gauff），臉龐充滿自信卻難掩一絲稚氣，網壇焦點從此有她一席之地。

世界排名301名的高夫原本沒有資格參加溫布頓網賽，但大會在最後給了她外卡，讓她從會外賽打起，5天後她開始一邊準備考試、一邊準備比賽的日子。

在結束學校的科學考試後，她隨即趕往球場，以兩個6比1擊敗對手，拿下溫網會內賽門票，成為溫網公開化時代，闖進會內賽最年輕的球員，但她的驚奇之旅還沒結束，因為會內賽首戰就要對上偶像大威廉絲（Venus Williams）。

面對自己的網壇名將偶像，高夫在眾人關注的第一球場展現出超乎年紀的成熟，首盤她沒有丟掉任何發球局，在第5局破發成功，只花35分鐘就拿下第一盤。

第2盤高夫再度率先破發，雖然在第8局時也被大威回破，兩人一度4比4戰成平手，但高夫穩住腳步，在大威廉絲一記回擊掛網後，高夫以兩個6比4，直落二獲勝晉級。

獲勝當下，高夫難掩激動蹲在球場，起身後仍一臉不可置信。（圖取自twitter.com/CocoGauff）

獲勝當下，高夫難掩激動蹲在球場，起身後仍一臉不可置信，抱著頭落下又驚又喜的淚水。畢竟大威女單世界排名曾高居第一，拿過23個大滿貫冠軍，5度參加奧運拿下4金、1銀，與妹妹小威俱為女網天后級球星。大威拿下生涯頭兩座溫網女單冠軍時，高夫甚至還未出生。

當被問及賽後在場上與大威的對話時，高夫說：「我只是為她所做的一切，向她說聲謝謝」、「威廉絲姊妹對我和其他許多小女孩來說就像是英雄，我只是想感謝她們。」

這是高夫首次打大滿貫正賽，但她對滿貫賽事的高壓卻不陌生，她曾在2017年的美網青少年組賽事，打進女生組決賽，當時13歲的她，成為挑戰冠軍最年輕的選手；隔年她在剛滿14歲後兩個月，在法網摘下青少年組后冠。

高夫優良的運動細胞遺傳自雙親，父親曾是喬治亞州立大學（Georgia State University）男籃隊成員，母親則是佛羅里達州立大學（Florida State University）的田徑選手，且為了她的網球路，全家人在她7歲時從亞特蘭大搬到佛羅里達。

她的運動細胞、球技、努力，讓她不斷創下佳績，也一再寫下紀錄，這次打進會內賽、爆冷擊敗大威後，下一戰將對上斯洛伐克選手賴芭莉科娃（Magdalena Rybarikova）。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080702