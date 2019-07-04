15歲新星溫網連闖兩關 高夫：我能擊敗任何人[影]

溫網史上最年輕參賽者高夫擊敗大威廉絲後，再以直落二打敗對手晉級32強，她自信地說：「我能打敗任何人。」（圖取自twitter.com/CocoGauff）

（中央社倫敦3日綜合外電報導）還在學的15歲女網新秀高夫（Cori Gauff）在溫網首輪擊敗前球后大威廉絲（Venus Williams），次輪再以直落二獲勝晉級32強，這讓她信心破表的表示：「我能擊敗任何人」。

世界排名313名的高夫，這次持外卡一路殺進溫布頓網球錦標賽會內賽，首輪淘汰偶像大威廉絲後激動落淚，次輪她以兩個6比3拍落2017年曾闖溫網4強的斯洛伐克女將賴芭莉科娃（Magdalena Rybarikova）。

影片來源：Wimbledon YouTube頻道

高夫是繼1991年一路殺進4強的美國好手卡普莉提（Jennifer Capriati）後，闖進溫網第3輪的最年輕選手。

高夫說：「我想，我能打敗任何人，如果我不認為我能贏下比賽，我就不會站上球場了。」

法新社認為，高夫的自信十分有理。這次溫網，包括3場會外賽在內，高夫在5場比賽中一盤未失，場場都是以直落二獲勝。

在兩場會內賽中，高夫只曾被破發1次，僅發生18次非受迫性失誤。

儘管如此，高夫仍堅持在突如其來的成名後保持平常心。

她經由看YouTube影片學習化妝技巧放鬆心情，或在看網路上的搞笑影片時獨自發笑。

她的手機不斷有恭喜的訊息傳入。

高夫說：「社群媒體讓我能在比賽前放鬆，我沒有很常在IG發文，我就只是在賽前看看YouTube影片，那讓我在精神上很愉快。」

接下來高夫將在32強戰，面對斯洛維尼亞好手赫考格（Polona Hercog）。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080704