大坂直美獲世界體育大獎 日本選手第一人

網壇新科世界球后大坂直美憑著過去一年精采表現，成為第一位拿下「勞倫斯世界體育大獎」獎項的日本人。（圖取自twitter.com/LaureusSport）

（中央社東京19日綜合外電報導）網壇新科世界球后大坂直美憑著過去一年精采表現，成為第一位拿下「勞倫斯世界體育大獎」獎項的日本人。大坂表示，感謝投票給她的評委，也感謝一直陪伴身旁的家人與夥伴。

日本放送協會（NHK）報導，為表彰在全球體育界表現傑出的個人與團體的「勞倫斯世界體育大獎」（Laureus World Sports Awards），18日在摩納哥公布今年各項獎項獲獎名單，大坂奪下頒給過去一年表現突飛猛進選手的「年度最佳突破獎」（Breakthrough of the Year）。

日本雖然過去曾有選手被提名「勞倫斯世界體育大獎」其他獎項，但到目前只有大坂最後順利獲獎。

大坂得獎後表示，很遺憾無法親自到摩納哥現場領獎，但能獲得最佳突破獎，要對投票給她的評審委員表達感謝之意。

她說，也要感謝過去一年一直陪伴身旁的家人及團隊夥伴。

大坂去年奪下美國網球公開賽女子單打冠軍，今年初又在澳洲網球公開賽女子單打賽事奪冠，接連拿下大滿貫賽事的冠軍獎杯，讓她的世界排名躍升第一，也是首位亞洲選手登上世界球后寶座。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080219