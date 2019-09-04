小威廉絲44分鐘解決王薔 美網女單豪取100勝[影]

（中央社紐約3日綜合外電報導）美國女網名將小威廉絲今天僅花44分鐘就解決中國對手王薔，輕鬆挺進美國網球公開賽女單4強，也繼續朝著追平24座大滿貫賽單打冠軍紀錄邁進。

賽會第18種子王薔先前在16強賽爆冷拍落法國公開賽冠軍巴蒂（Ashleigh Barty），但美網6度封后的小威（Serena Williams）絕非省油的燈，前後僅花44分鐘，就以6比1、6比0拿下比賽，這是今年美網打到現在歷時最短的比賽。

小威拿下這一勝後美網勝績來到100場，距離紀錄保持人艾芙特（Chris Evert）僅1場之隔，接下來她將面對烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）。

小威賽後表示：「不誇張，我真的不敢相信。我第一次在這裡打球、大概16歲的時候吧，根本沒想過有天會拿到100勝。」

37歲的小威希望勇奪生涯第24座大滿貫賽單打冠軍，追平寇特（Margaret Court）長年高懸的紀錄。她今天有25個致勝球，第一次打進大滿貫賽8強的王薔則是一個也沒有。

27歲的王薔本屆美網表現突出，遭遇小威之前一盤未失，是她生涯至今表現最佳的一次大滿貫賽，但遇到小威連番猛攻，也無計可施。

小威表示：「面對表現很好的對手時，我自己知道，要不就是加緊表現，要不就得回家，而我還沒準備回家，所以我得交出好表現。」

王薔則說：「她真的很難打。這樣的威力我沒法擋，對我來說太強了。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1080904

影片來源：US Open Tennis Championships YouTube頻道