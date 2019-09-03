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納達爾美網好球連連 老虎伍茲以招牌動作喝采[影]

最新更新：2019/09/03 19:00
坐擁18座大滿貫冠軍盃的「蠻牛」納達爾3日在美網比賽中擊出精彩好球，高爾夫前世界球王老虎伍茲（左）忍不住以招牌的上鉤拳動作為他歡呼。（圖取自US Open Tennis Championships YouTube頻道網頁youtube.com）
坐擁18座大滿貫冠軍盃的「蠻牛」納達爾3日在美網比賽中擊出精彩好球，高爾夫前世界球王老虎伍茲（左）忍不住以招牌的上鉤拳動作為他歡呼。（圖取自US Open Tennis Championships YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社紐約3日綜合外電報導）西班牙網球名將納達爾在美國公開賽表現精彩，讓觀賽的高球名將老虎伍茲忍不住以招牌的上鉤拳動作為他歡呼，納達爾也表示深受這位偶像鼓舞。

坐擁18座大滿貫冠軍盃的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），昨天在美網以6比3、3比6、6比1、6比2擊敗克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic），這是他璀璨職業生涯中第40次闖進大滿貫賽8強。

但是這場比賽中最吸引人注意的，是高爾夫前世界球王老虎伍茲（Tiger Woods）對納達爾擊出精彩好球的反應。伍茲曾拿下15座高球大賽冠軍。

納達爾在今天比賽中好球連發，其中一次精彩的回擊，他以反手拍打出漂亮的對角穿越球，這樣的表現讓他忍不住為自己歡呼，老虎伍茲更起身為他大力喝采。

納達爾說：「有他的支持，對我來說意義重大。他在這項運動（高球）中獲致的所有成就，以及他始終如此努力奮戰，都令人深受鼓舞。」

納達爾說：「看他在高球場上的表現，真的是個典範，對我來說真是很大鼓舞。有他的支持，而且能常和他保持聯繫，是一件讓我超級開心的事。我希望有天我們能一起打高爾夫和網球。」

納達爾就像老虎伍茲般，也曾陷入遭受傷痛折磨的夢魘，但他這次參賽力爭繼2010、2013和2017年後的美網第4冠，看起來健康且充滿渴望。

納達爾說：「我在這裡打球時的激動之情，是完全無法形容的。我愛這項運動，也很幸運還能在這裡打網球。8到10年前，當我的身體遭受嚴重的磨難時，我不認為還有這個機會。」

納達爾說：「能在你們面前打球是莫大的榮幸，能在老虎伍茲面前打球更是非常特別的事。我總是說我沒有特別的偶像，但我一個偶像就是他，而我也總是試著跟上他的腳步。」（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1080903

影片來源：US Open Tennis Championships YouTube頻道
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