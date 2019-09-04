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梅迪維夫美網苦戰4盤拍落瓦林卡 首闖大滿貫賽4強[影]

最新更新：2019/09/04 10:17
俄羅斯男網選手梅迪維夫首度闖進大滿貫賽4強，下一戰可能遭遇坐擁創紀錄20座金盃的瑞士名將費德瑞。（圖取自梅迪維夫Instagram網頁www.instagram.com/medwed33）
俄羅斯男網選手梅迪維夫首度闖進大滿貫賽4強，下一戰可能遭遇坐擁創紀錄20座金盃的瑞士名將費德瑞。（圖取自梅迪維夫Instagram網頁www.instagram.com/medwed33）

（中央社紐約3日綜合外電報導）俄羅斯男網好手梅迪維夫擺脫腿部傷勢困擾，今天在美國公開賽拍落3度大賽冠軍得主瓦林卡，首度闖進大滿貫賽4強，下一戰可能遭遇坐擁創紀錄20座金盃的瑞士名將費德瑞。

大會第5種子梅迪維夫（Daniil Medvedev）鏖戰4盤，終場以7比6（8/6）、6比3、3比6、6比1淘汰瑞士選手瓦林卡（Stan Wawrinka），6日比賽將對陣第78種子的保加利亞選手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）與38歲名將費德瑞（Roger Federer）之間的勝方。

梅迪維夫說：「這場比賽感覺超怪的，但我真的很開心能首度晉級4強賽。」

梅迪維夫比賽時左腿四頭肌痠痛，首盤一度考慮退賽。他說：「賽前我覺得一切都很完美，但我可能在第一盤拉傷四頭肌，真的很痛，以為無法打完比賽了。」

梅迪維夫請求傷停治療，在四頭肌部位綁上繃帶並吃了止痛藥。他說：「第4盤，止痛藥開始發揮療效，我可以更靈活地移動。我當然希望可以準備好打4強賽。」

23歲的梅迪維夫成為自塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）2010年以來，打進美網4強的最年輕選手，也是自尤茲尼（Mikhail Youzhny）2010年美網以來，首位闖進大滿貫賽4強的俄羅斯選手。

影片來源：US Open Tennis Championships YouTube頻道

大會第3種子費德瑞有著45度晉級大滿貫賽4強的空前紀錄。他這次希望成為繼康諾斯（Jimmy Connors）1991年以39歲之姿闖美網4強以來，挺進大滿貫賽4強的最年長選手。

梅迪維夫今天走進艾許球場（Arthur Ashe Stadium）球場時，現場觀眾噓聲此起彼落，但他最後咬緊牙根拍落瓦林卡，打了一場扣人心弦的4盤大戰後，觀眾對他報以掌聲。

在場上受訪被問到會怎麼形容他與紐約觀眾的關係時，梅迪維夫說：「一是興奮，再來是爭議。因為我之前的行為是不良示範。」

他指的是8月30日對上西班牙選手羅培茲（Feliciano Lopez）的第3輪比賽中，他憤怒地從球童手中搶走毛巾，還對觀眾比中指，之後挨罰9000美元（約新台幣28萬元）。

他說：「有很多民眾支持我，但還是有很多民眾不喜歡我。我只能說，我想做我自己。我要跟大家說，對不起、謝謝。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1080904

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