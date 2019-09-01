美網搶毛巾又比中指 俄好手梅迪維夫再挨罰28萬

（中央社紐約31日綜合外電報導）俄羅斯第5種子梅迪維夫因昨晚在美國網球公開賽第3輪與西班牙對手羅培茲交手時，出現一連串違規舉動，今天再遭主辦單位罰款9000美元（約新台幣28萬元）。

路透社報導，性格喜怒無常的梅迪維夫（Daniil Medvedev）在紐約法拉盛草地公園（Flushing Meadows）球場比賽3場，就已累積多達1萬9000美元的罰款。

23歲的梅迪維夫比賽時憤怒地從球童手中搶走毛巾，因此舉不符合運動精神，罰款5000美元。另外，梅迪維夫還對觀眾比中指，再被罰4000美元。梅迪維夫與受歡迎的羅培茲（Feliciano Lopez）比賽時，全場遭觀眾發噓聲抗議。

梅迪維夫在本月稍早的辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）奪冠，卻在美網第1輪賽事因出語傷人遭罰7500美元，又在第2輪摔球拍，被罰2500美元。但梅迪維夫表示，他希望在明天對戰德國的卡帕菲（Dominik Koepfer）時，能表現地更沉著。

梅迪維夫昨天在賽後告訴記者：「我正在努力，並希望下次我會表現更好。」（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1080901