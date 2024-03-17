艾卡拉茲印地安泉網賽逆轉 將與梅迪維夫爭冠

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（中央社印地安泉16日綜合外電報導）尋求衛冕的西班牙好手艾卡拉茲，今天在印地安泉網賽逆轉擊敗今年奪下大滿貫澳洲公開賽冠軍的義大利球員辛納，接下來將與俄羅斯的梅迪維夫爭冠。

艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）此役以1比6、6比3、6比2逆轉擊敗義大利的辛納（Jannik Sinner），這讓辛納結束一波連贏16場的跨季19連勝，吞下今年的首場敗仗。艾卡拉茲拿下這場比賽勝利，下週的世界排名確定可以維持在第2。

梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天以1比6、7比6（7比3）、6比2擊敗美國選手保羅（Tommy Paul）闖進冠軍賽。

艾卡拉茲若能在決賽擊敗梅迪維夫，將能成為2014年到2016年締造3連霸的塞爾維亞名將喬科維奇（ Novak Djokovic）後，在印地安泉網賽衛冕冠軍的首人。

艾卡拉茲說：「與詹尼克（辛納）的比賽總是很特別，我總是要求自己在對上他的比賽中發揮最好的水準，而這也是他所做的。」

「我們都知道自己必須發揮出最高水準才能獲勝，我們在場上施了魔法，拿下令人難以置信的分數，對於觀眾來說，這也是很美好的。」

「在心理上，我保持堅定，我認為這是這場比賽中非常重要的一部份。」

「在這樣的比賽中，面對對手打出令人難以置信的好球，我對自己所做到的事感到十分滿意。」

「我稍微改變了我的球風、改變了比賽的方式，我認為這非常有效。」

「我真的非常高興能擊敗詹尼克（辛納），當然也很開心能打進決賽。」艾卡拉茲去年在大滿貫溫布頓網球錦標賽拿下冠軍，在那之後就未曾奪冠，現在有機會在印地安泉網賽再嘗冠軍滋味。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1130317