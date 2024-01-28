辛納奪澳網男單冠軍 10年來三巨頭以外第一人

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（中央社墨爾本28日綜合外電報導）義大利好手辛納今天在澳洲網球公開賽男單決賽上演多年來最精彩逆轉勝，在這場高品質比賽奪下生涯首座大滿貫賽冠軍，並成為10年來男網「三巨頭」以外拿下澳網冠軍第一人。

路透社報導，名列本屆澳洲網球公開賽（Australian Open）男單第4種子的辛納（Jannik Sinner）今天對上第3種子俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev），他先輸掉2盤再倒趕3盤，最後以3比6、3比6、6比4、6比4、6比3贏得勝利。

這場比賽也是2005年以來澳網男單決賽首度「三巨頭」全都缺席，這三人分別是來自塞爾維亞的現役球王喬科維奇（Novak Djokovic）、因傷退賽的西班牙名將納達爾（Rafa Nadal）和已退役的瑞士好手費德瑞（Roger Federer）。

辛納本屆澳網勢如破竹，在準決賽更爆冷淘汰衛冕者喬科維奇，結束對方長久未嘗敗績紀錄。

反觀梅迪維夫則是經歷多場先丟2盤再逆轉勝的比賽才終於打進決賽，這是已退役美國名將山普拉斯（Pete Sampras）接近30年前在澳網男單比賽有相同經歷以來首見。

現年27歲的梅迪維夫今天首盤以2度破發輕鬆拿下，而他先前在硬地大滿貫賽打過的51場比賽當中，唯一只在2022年的澳網決賽贏得首盤後輸掉整場比賽。第2盤他也已同樣強勢分數奪下。

不過，現年22歲的辛納在第3盤後半終於成功破發，並展開捲土重來攻勢，讓比賽形勢突然有了變化。

進入第4盤後戰況激烈，辛納在3比3時以一計大力的Ace球救下一個破發點，之後再破了梅迪維夫的發球局，讓比賽進入第5盤決勝負。

辛納在決勝盤率先取得至關重要的破發後，便以4比2領先之姿順利邁向勝利。（譯者：張正芊）1130128