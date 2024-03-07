「我不能對自己說謊」 納達爾退出印地安泉網賽

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（中央社加州印地安泉6日綜合外電報導）因傷退出季初的澳洲公開賽後，西班牙名將納達爾原定印地安泉網賽強勢回歸，但排定明天出賽的他今天突然發布聲明，透露復原狀況無法應付高強度賽事，只能忍痛退出。

法新社報導，納達爾（Rafael Nadal）4天前才和同胞小將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在美國拉斯維加斯打了場表演賽。

納達爾因為腹部等傷勢所苦，2023年賽季幾乎全部缺席，本季至今只參加了布里斯本國際網賽（Brisbane International），打沒幾場卻又髖部傷勢復發，因而宣布退出澳網。

這位22度大滿貫賽男單冠軍原定明天要打他在本屆印地安泉（Indian Wells）網賽的首場比賽，對決前溫布頓錦標賽亞軍、加拿大好手羅尼奇（Milos Raonic），但比賽前夕他卻突然發出聲明，宣布退出賽事。

納達爾的聲明說：「我不得不退出超棒的印地安泉網賽，真的很讓人難過。大家都知道我有多愛這個地方，我有多愛在印地安泉打球，那也是我為何這麼早就來到這片沙漠練習、試著做足準備的原因之一。」

「我一直很努力、一直在練習。你們都知道這週末我做了個測試，但我不覺得我自己準備好了，不覺得我可以在這麼重要的賽事交出最好的水準。」

「做這決定並不容易；老實講，真的很難。但我不能對自己說謊，也不能對千千萬萬的粉絲說假話。」

「我會想念你們大家，我也確定這場賽事會非常成功。」

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印地安泉網賽總監哈斯（Tommy Haas）對納達爾退賽表示失望：「我希望他好起來，很快就能回到賽場。他是這裡有史以來最受球迷喜愛的球員之一，我們希望將來能再看到他回到印地安泉。」

納達爾現在將把注意力放到他最愛的紅土賽場，大家都在看他能否繼續在法國公開賽延續紀錄，空前地奪下第15座冠軍，還有能否在今年的巴黎奧運再拿一面男單金牌。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130307