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美網梅迪維夫直落三 首闖大滿貫男單決賽[影]

最新更新：2019/09/07 11:47
俄羅斯男網好手梅迪維夫6日在美網公開賽大展身手，擊垮世界排名第78的保加利亞選手，闖進大滿貫決賽。（圖取自twitter.com/usopen）
俄羅斯男網好手梅迪維夫6日在美網公開賽大展身手，擊垮世界排名第78的保加利亞選手，闖進大滿貫決賽。（圖取自twitter.com/usopen）

（中央社紐約6日綜合外電報導）俄羅斯男網好手梅迪維夫今天在美國網球公開賽大展身手，以7比6（7/5）、6比4、6比3，擊垮世界排名第78的保加利亞選手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），首度闖進大滿貫決賽。

23歲的梅迪維夫（Daniil Medvedev）8日將在決賽迎戰坐擁18座大滿貫冠軍盃的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

梅迪維夫說：「打完3盤後，我終於走到這一步。我很開心能夠進入決賽。」

如果大會第2種子納達爾8日拿下美網第4冠，將是他生涯第19座大滿貫，預備迎頭趕上「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）的20座金盃，也將比公開賽時代以來，拿過5座美網冠軍的費德瑞、山普拉斯（Pete Sampras）和康諾斯（Jimmy Connors）少一座而已。

33歲的納達爾上月在蒙特婁羅傑斯盃（Rogers Cup）男單決賽輕取梅迪維夫後，以身體疲憊為由退出辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）。梅迪維夫則在辛辛那提大師賽奪冠。

梅迪維夫除了是俄羅斯好手沙芬（Marat Safin）在2005年澳洲公開賽封王以來，第一個打進大滿貫決賽的俄國人，也是2000年沙芬贏得美網金盃以來第一個晉級美網決賽的俄國人。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1080907

影片來源：US Open Tennis Championships YouTube頻道
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