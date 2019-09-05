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納達爾8度闖入美網4強 前冠軍只剩他進榜[影]

最新更新：2019/09/05 20:54
影片來源：US Open Tennis Championships YouTube頻道

（中央社紐約5日綜合外電報導）西班牙網球名將納達爾今天凌晨以直落三擊敗阿根廷選手史瓦茲曼，晉級美國網球公開賽男單最後4強。他賽後表示，感覺自己身體狀態良好。他將和義大利的貝雷蒂尼爭奪決賽門票。

大會第2種子「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）已坐擁18座大滿貫賽冠軍獎盃，包括分別在2010、2013和2017年3度在美網稱王。他今天以6比4、7比5和6比2擊敗第20種子史瓦茲曼（Diego Schwartzman），將兩人對戰成績拉到8勝0敗，並寫下生涯第8度挺進美網4強成績。

鬥志滿滿的史瓦茲曼這次對戰展現頑強抵抗力，前2盤2度化解2個破發點危機。但納達爾在關鍵時刻表現更勝一籌，經過3小時跨夜鏖戰，順利擊敗曾2度闖進美網8強的史瓦茲曼。

納達爾賽後表示：「（這場比賽）雖以直落三（勝出），但仍是一大挑戰，尤其前2盤打到4比0和5比1時連續失去2個破發機會。但我知道他有信心時表現有多好。」

影片來源：US Open Tennis Championships YouTube頻道

不過，納達爾在第3盤開始後不久曾申請左前臂治療暫停，引發外界對他身體狀態的疑慮。他去年美網4強賽對上阿根廷好手戴波特羅（Juan Martin del Potro）時，正因膝蓋傷勢被迫退賽。

納達爾說：「我感覺良好。今天非常潮濕悶熱，我在第2盤末和第3盤前5、6局時有些抽筋，但只服用一些鹽就沒事。我想我的身體狀態良好，沒有大問題，只是打到（凌晨）1點半有點累，需要睡眠。但我真的相信我將維持良好狀態。」

33歲的納達爾今年美網前3輪都未遭遇阻礙，包括第2輪對手棄賽。但他在16強和8強賽分別對上克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic）和史瓦茲曼時，面臨較艱難挑戰。

今天這場勝利，替納達爾寫下生涯33度打入大滿貫賽4強紀錄，但仍落後「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）的45度和現任球王喬科維奇（Novak Djokovic）的36度紀錄。

費德瑞和喬科維奇在本屆美網都已遭淘汰，使得納達爾成為最後4強中僅存前冠軍得主，奪下生涯第19座大滿貫獎盃機率高。但他得先在準決賽拍落美網42年來首位義大利男網選手挺進4強的貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。（譯者：張正芊/核稿：曹宇帆）1080905

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