貝雷蒂尼挺進美網男單4強 義大利42年來頭一人[影]

貝雷蒂尼（右）4日在最後一盤丟掉5比2領先優勢和4個賽點，最後靠關鍵搶七局驚險打敗蒙菲爾斯（左）。（圖取自facebook.com/usopentennis）

（中央社紐約4日綜合外電報導）貝雷蒂尼今天成為42年來首位挺進美國網球公開賽4強的義大利男網選手，接下來有可能將迎戰尋求個人第19座大滿貫金盃、本屆美網奪冠大熱門的納達爾。

大會第24種子貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）用3小時57分，以3比6、6比3、6比2、3比6及7比6（7比5）擊敗第13種子、法國好手蒙菲爾斯（Frenchman Gael Monfils），是繼1977年的巴拉薩堤（Corrado Barazzutti）後，再度有義大利男子選手挺進4強。

他4強賽將迎戰3度在美網封王的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）和阿根廷選手史瓦茲曼（Diego Schwartzman）之間的勝方，爭奪8日在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）決賽的門票。

23歲的貝雷蒂尼是繼巴拉薩堤、1976年法國網球公開賽冠軍培那塔（Adriano Panatta），以及切奇納托（Marco Cecchinato）之後，第4位成功挺進大滿貫賽男單4強的義大利選手。

貝雷蒂尼今天在最後一盤丟掉5比2領先優勢和4個賽點，最後靠關鍵搶七局驚險打敗蒙菲爾斯。他說：「我真的很開心，不知道要說什麼。」

他說：「我現在不記得任何一分，只記得賽末點。」

「也記得（5比3賽末點的）雙發失誤，我得老實說，真是場好比賽，我想跟蒙菲爾斯說聲恭喜。」

「我一邊打一邊想著，這是我看過最棒的比賽之一。我在球場廝殺，但也在欣賞比賽。」（譯者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）1080905