34校裝逾千支中國監視器 中市府：依規辦理

民進黨籍台中市議員黃守達（圖）9日再揭露，台中市還有34所學校還留有1599支的中國製海康威視監視器，他要求台中市長盧秀燕拿出態度，設定汰換時程，展現守護資安決心，給學子一個安心就學環境。（黃守達提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年9月9日

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市多處地下道被發現安裝中國製海康威視監視器後，市議員黃守達今天再揭露，台中市還有34所學校留有1599支的海康威視監視器。市府則說，將配合依照規定辦理。

自海康威視監視器案揭露後，黃守達即要求台中市政府全面盤點，竟發現台中市34所學校還留有共計1599支的海康威視監視器。對此，他要求，台中市長盧秀燕拿出態度，設定汰換時程，展現守護台中市資安的決心，給學子一個安心的就學環境。

黃守達表示，自海康威視監視器事件揭露以來，許多市民都非常關注，經常向他詢問進度。他特別發函要求台中市警察局、交通局、建設局、教育局進行盤點，經過一個月，終於收齊各局處回覆。

黃守達指出，警察局回覆在各重要路口並無裝設海康威視或其他中製監視設備，而交通局與建設局經盤點後已將中製監視器全數汰換為台製設備。

根據教育局的回覆，黃守達說，台中市有34所學校還留有共計1599支的海康威視監視器，數量之大令人憂心。要汰除這麼多支監視器並不容易，但有資安問題的產品該換就是得換，不應讓單純的校園反成為資安風險的破口。他要求，教育局應儘速提出汰換方案與時程。

市府表示，謝謝議員關心監視器來源，但中央並未明訂禁止，如議員有疑問，也建請議員一起向中央確認此事，市府全力配合及依照規定處理。

台中市教育局表示，經查截至今日，雖中央尚未將「海康威視」列入公務機關禁止採購名單，但為保障市民資訊安全，教育局已掌握學校安裝情形，目前有34校安裝，共計1599具，一旦中央確定相關作法，教育局將積極配合辦理，並請學校確依契約規定辦理。（編輯：謝雅竹）1080909