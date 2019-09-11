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大港開唱2020年停辦 批感受不到高市府支持

最新更新：2019/09/11 21:12
大港開唱策展團隊11日在臉書發文表示，由於明顯感受不到高市府對大港的支持，在長時間思考後，做出大港開唱2020年將停辦決定。（圖取自facebook.com/megaportfest）
大港開唱策展團隊11日在臉書發文表示，由於明顯感受不到高市府對大港的支持，在長時間思考後，做出大港開唱2020年將停辦決定。（圖取自facebook.com/megaportfest）

（中央社記者王淑芬高雄11日電）大港開唱策展團隊今天在臉書發文表示，由於明顯感受不到高市府對大港的支持，在長時間思考後，帶著不捨與遺憾的心情，做出大港開唱明年將停辦決定。

大港開唱從2006年開始舉辦，到2019年已舉辦11屆，是高雄規模最大且以南台灣演出陣容為主之獨立音樂節，不過2008年、2009年與2014年曾因內部問題停辦。

大港開唱策展團隊臉書PO文指出，感謝高市府文化局一路長期支持，高市府也一直是大港開唱相當珍惜的合作夥伴，即使去年底高雄由與過往不同的黨派接任市府，但以過去11年和高雄市民朋友一同辛勤耕耘而成為全台灣最重要的音樂品牌以及高雄人榮耀的大港開唱，仍對新市府有很高的期待。

大港開唱在臉書上說，遺憾的是，最後還是事與願違。今年初開始至今，感受到愈來愈強大的壓力，無論是令人疲於奔命的調閱資料或是議堂上的抨擊，甚至到市長在面對質詢大港的回應，已明顯感受不到市府對大港的支持。

此外，大港開唱策展團隊也表示，同時，在這樣不斷消耗的過程中，也逐漸影響到籌辦下屆大港開唱的團隊籌組、工作整合等種種進度。「這也讓我們評估後預期，若明年繼續舉辦，很可能會碰到更多無法克服的困難。」

策展團隊最後表示，「擦乾眼淚，我們都要向前。大港的信念，永遠會守護大家」、「期待這片土地風調雨順，好人一生平安。我們後會有期！」(編輯：吳協昌）)1080910

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