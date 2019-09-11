大港停辦傳遭查水表 高市：依議員要求程序辦理

（中央社記者王淑芬高雄11日電）大港開唱策展團隊說感受不到市府支持明年將停辦，高雄市前文化局長尹立說，外傳是「被查水表」，民進黨市議員高閔琳盼勿政治扼殺音樂。高雄市文化局則表示尊重，也深感遺憾。

大港開唱策展團隊今晚在臉書發文指出，明顯感受不到市府對大港的支持，決定「大港開唱明年將會停辦」。

有關外傳「查水表」說法，高雄市政府文化局主任秘書劉秀英指出，有議員公開在議會質詢要求政風室查察相關補助，市府是循程序辦理。至於感受不到市府關愛部分，劉秀英說，即使新市府團隊上任後，仍持續給民間品牌投入補助經費及行政資源，不管是場地或跨局處的協助都沒有少。

對於「大港開唱音樂祭」要停辦，文化局表示尊重，也深感遺憾；大港開唱音樂祭11屆來，除了民間策辦，市府也投入資源，新市府團隊上任後仍秉持扶植初衷，為推廣流行音樂產業，持續針對民間品牌投入補助經費及行政資源。

曾經也是獨立樂團主唱的高閔琳告訴中央社記者，為大港開唱要停辦感到可惜，過去高雄被喻為文化沙漠，因為大港開唱等多元活動興起，才得以洗刷惡名，並鼓舞了很多音樂人，還有音控及燈光、錄影等人才的培養。她呼籲市府勿因為政治惡鬥而犧牲了音樂創作及流行音樂產業的發展。

尹立表示，海洋文化暨流行音樂中心明年將啟用，大港開唱音樂祭要停辦，對高雄市是件諷刺的事；他了解大港對高雄有很深的情感，因為承受很大的壓力是造成他們要停辦的原因。他說，耳聞一些單位對業者「查水表」，是讓業者不堪壓力的原因之一。(編輯:孫承武)1080911