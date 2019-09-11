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大港開唱明年停辦 林昶佐：五味雜陳

最新更新：2019/09/11 22:42

（中央社記者王揚宇台北11日電）大港開唱策展團隊今天在臉書發文表示，大港開唱明年將停辦。曾在大港開唱登台的閃靈樂團主唱、無黨籍立委林昶佐今天指出，聽到這個消息心情有點五味雜陳，而這些音樂祭要能順利舉辦，其實要靠很多人的幫忙。

大港開唱從2006年開始舉辦，到2019年已舉辦11屆，是高雄規模最大且以南台灣演出陣容為主之獨立音樂節，不過2008年、2009年與2014年曾因內部問題停辦。

大港開唱策展團隊今天在臉書發文表示，由於明顯感受不到高市府對大港的支持，在長時間思考後，帶著不捨與遺憾的心情，做出大港開唱明年將停辦決定。

林昶佐今天晚上參加直播節目時，被問到大港開唱明年停辦的想法；林昶佐說，有聽說這個消息，但不知道今天會公布，覺得有點五味雜陳，因為不管是大港開唱還是其他音樂祭活動，要能順利舉辦，真的有很多事情是要地方、政府、企業界朋友等各式各樣的幫忙。

林昶佐說，台灣畢竟不像日本、歐美，台灣的音樂祭票價很低，是慢慢的漲，沒辦法漲到像國外音樂祭的規模，往往是需要各式各樣的人來幫忙，等一下他會打幾個電話，安慰一些朋友。（編輯：蘇志宗）1080911

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