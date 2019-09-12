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高市府文化局證實 配合政風調閱大港開唱資料

最新更新：2019/09/12 11:14

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高雄市政府文化局文創發展中心今天證實，政風單位針對民代或外界質疑，循市府內部系統向相關局處調閱（大港開唱）相關資料查核理所當然，是循例依規定辦理，非針對特定對象。

大港開唱策展團隊昨天在社群網站臉書（Facebook）發文表示，由於明顯感受不到高市府支持，長時間思考後，帶著不捨與遺憾心情決定大港開唱明年停辦。

前文化局長尹立說，有單位對業者「查水錶」是讓業者不堪壓力的原因之一。

文化局表示，自公元2010年起與民間單位合辦大港開唱音樂祭，即使新市府團隊上任後仍秉持扶植初衷，為推廣流行音樂產業盡心，持續補助經費及投入行政資源，鄭重澄清絕無「查水錶」，且政風單位也不可能向民間公司實質查帳等。

中國國民黨籍高雄市議員邱于軒在在高雄市議會質詢時表示，大港開唱補助金高、不用辦理公開招標，自2006年起就採用固定廠商，以分包方式規避政府採購法，為特定廠商量身打造等。

邱于軒上午接受中央社記者採訪時表示，肯定大港開唱是高雄培養很久的歷史性音樂品牌，願協助向中央政府爭取經費，也希望大港開唱要善盡社會責任，幫工讀生投保勞工保險、全民健康保險。大港開唱非因政黨輪替因素停辦，希望有心人不要伺機抨擊高雄市長韓國瑜。

尹立接受媒體聯訪表示，大港開唱是以民間為主體的補助方式辦理，非招標，打造具品牌的音樂盛會不該被栽贓抹黑。（編輯：李明宗）1080912

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