政院拍板社工加薪109年上路 萬人受惠

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院會今天通過社工薪資制度，為政府與民間單位的社工人員加薪，其中民間單位新進社工加薪幅度將近新台幣4000元，預計109年起實施，有1萬682人可受惠。

總統蔡英文日前接見社工專業人員時宣示，政府將逐年充實社工人力，並全面調高社工薪資，全面照顧社工，讓社會安全網滴水不漏。

衛生福利部上午在行政院會報告「建立社工專業人員薪資制度」。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，在充實人力方面，去年已經增聘1400名社工，明年底可增加到3000名；在調高薪資方面，已在今年6月及8月，分別核定政府部門及民間機構的社工人員薪資調整計畫，自明年起全面實施，建立合理化的社工薪資制度，鼓勵安心久任。

衛福部社會救助及社工司司長李美珍出席院會後記者會時說明，公部門的社工薪資調整方面，把原本屬於計畫性質的風險工作補助費1000到2000元，調整成可以經常性編列和支領的人事費，正式編制社工將可領1810到3000元，約聘僱社工約1569到3000元。

在民間單位社工薪資部分，李美珍說，將由定額補助、無明確晉升制度，修改為依年資、學歷、執照、執行風險業務等級補助的階梯式專業服務費，年資加給可加至7年，鼓勵專業久任，若以第一年聘用的社工員為例，舊制約4萬1000元，新制最高可領4萬4892元，加薪將近4000元，且未來可逐級上升。

她說，並將同步調高補助雇主應負擔的勞健保費及提撥勞退準備金費用，由每月補助1000元，調高為每月補助5000元。

李美珍表示，上述薪資調整，政府將投入3億7221萬元支應，估計公部門將有4512名社工人員、民間單位則有6170名社工可受惠，合計受益社工人數為1萬682人，自109年1月1日實施。（編輯：楊凱翔）1080912