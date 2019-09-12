機車貨物稅降稅 朝汰舊並換環保機車方向研議

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）行政院今天找財政部、經濟部開會，研議減少機車貨物稅議題，初步規劃將提出新的「環保機車汰舊換新減稅優惠」，125cc機車淘汰舊車，並購買符合六期環保機車排放標準新車，即符合資格。

面對機車業者反映機車貨物稅太高，行政院長蘇貞昌日前要求財政部研議減少機車貨物稅。財政部原本規劃以擴大現行「中古機車汰舊換新減稅優惠」方式來進行，知情財經官員表示，但今天開會後，考量希望民眾購買新車時能選擇「環保機車」，因此轉向另外增新優惠。

根據貨物稅條例第12條之5規定，「中古機車汰舊換新減稅優惠」，資格為出口或報廢登記滿1年且出廠4年以上舊機車（限汽缸排氣量150cc以下），並於出口或報廢日前、後6個月內購買新車並領牌照，購車時即可享4000元貨物稅減徵優惠。

財經官員指出，現行優惠雖然有鼓勵機車舊換新的效果，但對於民眾購買新車，沒有環保相關要求；因此，希望新增的優惠是以機車汰舊換新、且購買符合六期環保機車排放標準新車為主，鼓勵民眾多多購買「環保機車」。

至於適用對象、額度及優惠年限，財經官員說，初步規劃限125cc以下機車適用，為期5年，減徵額度方面，考量必須要比現行「中古機車汰舊換新減稅優惠」增加才有鼓勵誘因，可能訂在新台幣5000元左右。

財經官員說，後續經濟部會先找機車業者開會，蘇院長在與機車業者開會時強調，政府研議減少機車貨物稅，但業者也要配合減稅幅度、減少獲利，以真正減輕民眾購車負擔。不過，具體的優惠內容、業者配套措施，仍要等和經濟部、行政院再交換意見才能拍板確定。

對此，財政部僅表示，今天只是初步向行政院報告研議方向，後續會再與經濟部一同研議。（編輯：趙蔚蘭）1080912