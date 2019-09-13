蔡總統：國政優先穩紮穩打 對整體選情有信心

（中央社記者溫貴香台北13日電）總統蔡英文今天回應鴻海創辦人郭台銘若參選是否拉到中間選民選票表示，國民黨的初選還在持續當中，現階段，她還是全力以赴，以國政優先穩紮穩打，對整體選情有信心。

蔡總統上午在台北市士林區海光宮參拜，除了祝國人中秋節快樂外，也回應媒體詢問有關鴻海集團創辦人郭台銘退出國民黨，參選2020箭在弦上等議題。

總統受訪表示，國民黨的初選沒有在7月就結束，還在持續當中，不論如何，她還是全力以赴，這個階段還是以國政優先，把每一項國政都做好，也依照選舉的規劃穩紮穩打，對整體的選情是有信心的。

總統表示，在這個階段，以國政優先，讓國家持續往正面方向運轉，至於選舉，按照既定的規劃穩紮穩打。

被問到連任競選總部北中南布局規畫，總統表示，民進黨的組織建構完整，各地有很多民意代表，現階段所做的工作就是把各地組織與民意代表做最好的整合與責任的分配，是正在進行中的事情，一旦整備完成後，會對外說明。（編輯：楊凱翔）1080913