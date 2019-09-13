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總統候選人赴美 學者籲清楚說明中國立場

最新更新：2019/09/13 10:03
有意參選總統的高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘都傳出可能赴美訪問，中央研究院政治學研究所副研究員鮑彤指出，他們必須清楚說明中國立場，將如何處理國家議題。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年9月13日
有意參選總統的高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘都傳出可能赴美訪問，中央研究院政治學研究所副研究員鮑彤指出，他們必須清楚說明中國立場，將如何處理國家議題。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年9月13日

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）有意參選總統職務的高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘都傳出可能赴美訪問，中央研究院政治學研究所副研究員鮑彤指出，他們必須清楚說明中國立場，將如何處理國家議題。

對於台灣選舉有深入研究的鮑彤（Nathan Batto）今天在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）分析台灣選舉民調與各政黨競選的基本輪廓。

鮑彤指出，這次選舉民進黨相對穩定、熟悉，但沒有太多啟發性，優勢在維持台灣主權議題，但國內政策相對軟弱，基礎結構有利於民進黨；但未能完全穩固民進黨基本盤，較能吸引年輕與老年人。

至於國民黨，他分析，國民黨候選人激起強烈的支持與反對力量，雖有準備不足，但應該不致出現臨陣換人局面；候選人試圖談國內經濟與政治議題，但外在事務讓這項目標不易達成；「九二共識」是否仍是黃金門票值得關注。國民黨基本盤穩固，受中老年人支持，但在獨立選民部分較弱。

對於可能宣布參選的郭台銘，鮑彤認為，他完全是個未經檢驗的政治素人，擁有龐大資金，但不確定是否有政黨支持，聯盟關係非常不穩固。他試圖談經濟議題，反對意識形態主導政治，北京是否會願意與郭台銘合作值得觀察。郭台銘最受年輕人支持，中年人接受度也不低，但老年與不滿意獨立選民對他的支持度偏低。

鮑彤也指出，三腳督不是穩定的局面，棄保效應的出現將不可避免。目前的民調看來，若是郭台銘落居第三，選民很可能會選擇「棄郭保蔡」。

不過，他也強調，選舉還有4個月，郭台銘正式參選後，將必須澄清許多立場，他的支持者態度可能也會因此有所轉變。

對於韓國瑜和郭台銘也傳出走訪美國，拜會美方官員與智庫，鮑彤指出，他們必須對美方說明中國立場，說清楚未來要如何處理國家議題。

他以郭台銘為例解釋，郭台銘不可能循鴻海模式，總統政策不可能依循私營企業模式，中國當然願意和郭台銘往來，但鴻海的決策立場不足以作為國家決策基礎。同樣的，台北市長柯文哲亦然。市長要辦世大運，必須和中國官方往來，但能否以這套模式處理國家議題是很大的問號。

至於這次總統選舉和過往最大不同，鮑彤認為主要是已經選前4個月了，局勢仍不穩定，最後的參選人名單都還沒有出爐，而郭台銘是政治素人，台灣人對韓國瑜的了解也不是很全面，讓這次真正的選舉時間大為壓縮，選民只有幾個月的時間可以完整了解每個候選人的想法與立場。（編輯：高照芬）1080913

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