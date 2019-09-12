郭台銘聲明退出國民黨 為2020大選投下變數[影]

鴻海創辦人郭台銘（圖）12日突拋震撼彈，宣布退出中國國民黨，他的幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜下午到台北市中正區黨部，幫郭台銘辦理退黨手續。（中央社檔案照片）

（中央社台北12日電）鴻海創辦人郭台銘今天突拋震撼彈，宣布退出中國國民黨，並親筆寫下退黨聲明，批評國民黨迂腐，「把政黨利益放在國家利益之前」。國民黨中央則表示遺憾，將依違反黨紀處分規程辦理相關事項。

郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜下午到台北市中正區黨部，幫郭台銘辦理退黨手續，對於國民黨的指責，蔡沁瑜也回擊表示，郭台銘對國民黨沒有任何一分虧欠，「哪裡對不起國民黨？」對於退黨是否為參選起手式，蔡沁瑜說，沒有；她也說，目前沒有規劃明天進行連署登記。

郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平三方結盟態勢明顯，繼昨天國民黨中常委拋出郭、王兩人「應好聚好散」的說法，今天一早國民黨大老又親筆簽名，在各報刊登聲明，呼籲郭韓合作。

鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨，永齡基金會副執行長蔡沁瑜（圖）12日到國民黨台北市中正區黨部，代表郭台銘辦理退黨程序，並在現場展示郭台銘親筆寫的退黨聲明、榮譽狀及黨證。中央社記者施宗暉攝 108年9月12日

面對黨內動作不斷，郭台銘今天一早先是透過幕僚蔡沁瑜發表退黨聲明，直指有國民黨大老「人在曹營心在漢」，更批評很多百年世襲的中常委在把持國民黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨，等於和國民黨撕破臉。

郭台銘並親筆撰寫退黨聲明，聲明中指出，「我並非沒有掙扎。在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，感到有些惆悵，但在理智上，我知道我正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事」。

下午4時許，由蔡沁瑜赴國民黨中正區黨部辦理退黨程序。蔡沁瑜更透露，9月8日韓國瑜首場新北造勢的前幾天，馬英九曾拜會郭台銘，希望團結以大局為重，情緒激動、數度哽咽。郭則勸馬不要去造勢，但馬還是去了被噓下台，讓郭台銘於心不忍。

對於郭台銘退黨，韓國瑜陣營旋即發表聲明，對郭的決定表示「萬分遺憾與失望」，並呼籲藍軍團結；蔡陣營則認為這是「中國國民黨的家務事」。

由於郭柯王結盟幾乎已成定局，郭台銘雖然還未鬆口，但參選似乎已箭在弦上，「三腳督」態勢隱然成形，民進黨立委賴瑞隆認為，這替2020總統及立委選情增加變數。國民黨則評估「三腳督」未必是壞事。

民進黨立委李俊俋說，三強鼎立局勢已確定，預計國民黨還會花一段時間拚命打郭台銘，民進黨要注意會不會是選假的。

有國民黨人士則認為，第3組無論郭柯或郭柯王基本上大概都只有2成支持度，蔡、韓支持度將呈現拉鋸情勢。

在可能參加2020總統之際，郭台銘也同步處理個人在中國的投資。日本堺顯示器株式會社（SDP）表示，郭台銘因個人因素已出讓SDP股份，因此中國廣州堺工廠營運與郭台銘無關。

對於郭台銘宣布退出國民黨，今天鴻海股價則給郭董掌聲，漲幅逾2%。郭台銘動向，除了牽動國內政情，也受到投資人關注。（編輯：趙蔚蘭）1080912

影片來源：郭台銘辦公室提供

鴻海創辦人郭台銘12日宣布退黨，並親筆寫下退黨聲明指出，經過數月來的初選過程與國民黨的互動，深刻體會百年政黨改造的艱辛與黨魂流失的嚴重。（郭台銘辦公室提供）中央社傳真 108年9月12日