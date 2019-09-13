4原則回應韓國瑜 蔡總統：外交不是裡子面子問題

總統蔡英文13日受訪表示，索羅門群島的事情還在進行當中，過程當中有各式各樣的意見；她並說，對邦交國都是真心誠意相待。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北13日電）索羅門跨黨派報告建議與台斷交，總統蔡英文今天受訪時表示，台灣對邦交國都是真心誠意相待、盡心盡力協助；蔡總統也回應對手韓國瑜，外交不是所謂裡子與面子的問題，需要有國際視野與足夠歷練的人來處理。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞今天將召開內閣會議，討論是否與台灣斷交，轉向與中國建交，會議將討論跨黨派小組報告。報告建議總理，在9月中前與中國建交，趕在中國慶祝10月1日建國70週年前。

國民黨籍總統參選人韓國瑜12日直播談外交政策，他表示將推動「裡子外交三部曲」，未來外交部在世界各國的大使，必須成為台灣所有產業、產品的頭號推銷員。

蔡總統上午在台北市士林區海光宮參拜前受訪表示，索羅門群島的事情還在進行當中，過程當中有各式各樣的意見；她並說，對邦交國都是真心誠意相待，對於邦交國有些在經濟發展上、人民健康照顧或者產業發展上，都盡心盡力協助，同樣地，邦交國都在國際上替台灣發聲。

對於國民黨總統參選人韓國瑜昨天的評論，蔡總統表示，外交不是所謂裡子與面子的問題，外交是實實在在具高度挑戰性的工作，需要有國際視野與足夠歷練的人來處理。

「對中華民國來講，我們的外交是很清楚」，總統強調外交工作有四大重點，第一， 要與國際共享普世價值，在相同價值之下結交更多朋友，在很多議題上，一起來讓這種價值，與更多人分享，碰到困難的時候，「在國際上也有很多朋友替我們發言，一起捍衛我們的價值」。

第二，做為區域的一份子，必須善盡促進區域和平穩定與繁榮的責任。

第三，對於很多需要幫助國家，尤其是對邦交國真誠地對待，協助邦交國照顧他們的人民、產業等等。

第四，必須布局全球，讓台灣的企業、產業有更多全球的商機。

總統表示，這四點都是過去幾年持續在做，未來也會繼續努力的方向，在國際上獲得很多肯定，國際上朋友越來越多，這樣的外交方向是全民最大的期待， 「我們也會一起來繼續努力」。（編輯：楊凱翔）1080913