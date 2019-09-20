資訊通信接單減幅擴大 外銷訂單全年成長難度高

經濟部20日公布8月外銷訂單，其中資訊通信產業年減幅度擴大至9.7%，傳統貨品持續走衰，致整體接單金額年減8.3%。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北20日電）經濟部今天公布8月外銷訂單，其中資訊通信產業年減幅度擴大至9.7%，傳統貨品持續走衰，致整體接單金額年減8.3%，較統計處先前預估年減幅度更大，全年整體接單較去年成長難度高。

統計處今天公布8月外銷接單金額400.5億元，年減8.3%，所有主要接單貨品都較去年減少，光學器材、基本金屬、機械、塑橡膠製品及化學品等傳統貨品皆呈雙位數衰退，機械接單年減幅度更達26.2%。

受美中貿易戰衝擊，全球經濟走緩，需求衰退，外銷訂單從去年11月翻黑，今年上半年幾乎是靠資訊通信產品的亮眼表現讓減幅維持逐步縮減態勢，但資訊通信接單7月翻黑，年減3.2%，8月減幅更進一步擴大至9.7%。

統計處長黃于玲說明，除因去年8月基期較高，主要是因為部分筆電客戶提前拉貨，訂單早在6月就已反應，加上全球景氣放緩，導致智慧型手機客戶下單保守所致。

不過，黃于玲表示，觀察筆電6到8月下單，整體需求與去年相比並未減少，尚無法斷言下半年需求是否會衰退；智慧型手機則待觀察各大品牌推出新機買氣，若市場接受度好，客戶可能再補單，依以往經驗，需求可望在9月後開出。

資通訊接單減少也帶動主要接單來源的美國、歐洲、東協、日本整體接單衰退，減幅約在7%至7.8%之間；中國大陸及香港則年減8.9%，以電子產品減少2.6億美元較多。

展望未來，黃于玲表示，下半年是傳統接單旺季，加上新興應用需求陸續開出，預期表現會較上半年好，最快在基期相對低的12月有望出現年成長率轉正。

但全球貿易紛爭起伏不定，市場持保守觀望態度，加上原物料價格維持低檔，恐抑低未來外銷接單動能，黃于玲也坦言，今年1到8月累計接單金額3034.3億美元，較去年同期少6.3%，若要達成全年持平甚至成長目標，9到12月平均接單金額得要達到520億美元以上，難度相當高。

統計處預估，9月外銷訂單接單金額約在440至450億美元之間，因去年同月接單金額為歷年同月新高，比較基期高，預期可能年減6%至8.1%。（編輯：李信寬）1080920