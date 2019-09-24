來去總統府住一晚名單揭曉 10/8首迎韓國攝影師

中華文化總會24日在總統府舉行記者會，公布「來去總統府住一晚」全球10組入選名單，文總副秘書長李厚慶（左起）、總統府發言人張惇涵、總統府第三局局長李南陽一起介紹入選名單。中央社記者鄭傑文攝 108年9月24日

（中央社記者溫貴香台北24日電）全球首創開放國際觀光客入住百年古蹟總統府住一晚活動今天公布十組入選名單，將從10月8日開始，每週一組，免費入住體驗活動預計進行到12月底。

總統府與文化總會、觀光局等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，全球首創開放國際觀光客申請入住百年古蹟總統府，今天公布「來去總統府住一晚」全球10組入選名單，拔得頭籌第一組入住的幸運兒是韓國知名旅遊攝影部落客Kim Juhyeok將於10月8日入住總統府一晚。

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▲韓國旅遊攝影部落客Kim Juhyeok建立的粉絲專頁與他的Instagram頁面。

總統府發言人張惇涵表示，從10月8日開始國際朋友可以免費入住總統府一晚，每週一次進行到12月底，希望這項活動讓來自世界各地不同角落與城市的國際朋友實地體驗台灣的多元文化。

他並說，這次提案踴躍主因台灣的多元文化、台灣的熱情、台灣特殊的廟宇文化、台灣的美食與民主自由是很多國際朋友嚮往的地方，希望透過來去總統府住一晚的活動，讓更多的國際朋友幫忙行銷台灣，讓世界更多人看見台灣。

被詢及有關中國與港澳地區的提案都沒有入選是否有特殊考量，張惇涵說，中國有8組、香港16組、澳門3組，總言之，來自中國與港澳地區有27組朋友提案參加徵選，經過嚴格的評選程序，主要考量是社群的影響力、提案的創意及擴散力等指標，經過評審的考量決選出目前出爐的十組名單。

獲選十組之一來自美國與德國的聽障旅遊YouTuber情侶，一起用手語環遊世界，文化總會媒體部主任湯佩儀表示，會提供手語協助，且他們也會自己攜帶輔具與手寫板來到台灣，溝通沒有問題。

全球首創開放國際觀光客入住百年古蹟總統府住一晚活動，24日揭曉入選名單，其中一組獲選者為來自美國與德國的聽障旅遊YouTuber情侶。文總表示，會提供手語協助，且他們也會攜帶輔具與手寫板來台，溝通沒有問題。中央社記者鄭傑文攝 108年9月24日

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文化總會副秘書長李厚慶表示，由中華文化總會、交通部觀光局舉辦全球首創「來去總統府住一晚」免費體驗活動，總計短短19天的活動報名時間，收到來自全世界33個國家，橫跨5大洲，總數達167組外國朋友的熱烈提案，總統蔡英文宣傳影片更在YouTube影音社群平台衝破552萬次瀏覽，顯示「來去總統府住一晚」免費體驗活動，在國際社會受到高度關注。

他表示，10組入選名單分別來自以色列、匈牙利、德國、泰國、法國、波蘭、加拿大、日本、韓國、印度、美國等11國。（編輯：林興盟）1080924

中華文化總會24日在總統府舉行記者會，公布「來去總統府住一晚」全球10組入選名單，文總副秘書長李厚慶說明提案者獲選過程。中央社記者鄭傑文攝 108年9月24日