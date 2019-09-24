來去總統府住一晚10月啟動 14坪小套房近期亮相

（中央社記者溫貴香台北24日電）「來去總統府住一晚」活動今天公布全球10組入選名單，總統府今天表示，將提供14坪空間的小套房自10月8日起供國際朋友免費入住，並比照一般飯店網路服務與早餐一應俱全。

總統府與文化總會、觀光局等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，今天公布「來去總統府住一晚」全球10組入選名單，將從10月8日開始，每週一組，免費入住體驗活動預計進行到12月底。

獲選者包括定居新加坡、畢業於哈佛大學的以色列籍網紅雅新（Nuseir Yassin）及美國的塔米爾（Alyne Tamir），他們曾經跟馬爾他總統貝利拉、新加坡總理李顯龍有合作過，2016年創設Nas Daily計畫，連續1000天每天上傳一分鐘短片造成轟動，臉書追蹤人數高達1356萬人。

國際知名超現實主義藝術攝影師、曾任Sony攝影大使維克特（Victor）與法國美食記者阿里（Ali），兩人對亞洲食物抱持高度興趣，希望來台灣騎捷安特自行車旅行等。

文化總會副秘書長李厚慶表示，總計收到167組提案，有人從未到過台灣但很嚮往台灣的友善、自由與多元，有些曾在台灣求學或工作過，更想重回台灣感受台灣的魅力，提案者都有各自的影片與宣傳計畫，看完這些提案後有很深的感受，台灣的友善、熱情與安全是台灣很特別之處，台灣與世界交流是無價且用錢買不走。

評選過程中，邀請社會觀察家詹偉雄、行腳作家吳鳳、知名旅遊部落客許傑、總統府、觀光局等單位共同擔任評審，針對社群影響力、自我介紹影片創意性及要如何宣傳台灣等標準進行評選，選出10組入選者。

總統府發言人張惇涵會後受訪表示，入住的地方將是總統府的力行樓有一處舊志工的相關宿舍做了整修，提供14坪空間的小套房，讓10組入選者分批體驗入住，目前套房正在進行最後整修階段，將於近期內由活動代言人謝昕璇開箱、發布影片，讓外界看到整修過後住宿的現場。

張惇涵說，總統府將會安排「小管家」從機場接送開始服務，當然入住後也必須配合總統府的各項安全規定，例如晚間10時至清晨5時禁止進出，而早上醒來可以參與「升旗典禮」，國際旅客入住後比照一般飯店規格提供中華電信免費網路服務、早餐等。（編輯：林興盟）1080924

影片來源：中華文化總會YouTube頻道