同婚新人退出國軍集團結婚 嚴德發：盼給祝福

對於國軍同婚新人退出集團結婚，國防部長嚴德發25日表達國防部立場，中華民國是民主開放國家，同婚法也立法通過，希望民眾給予祝福，也尊重新人決定。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北25日電）對於國軍同婚新人不堪輿論壓力退出國軍集團結婚，國防部長嚴德發今天表達國防部立場，中華民國是民主開放的國家，同婚法也已立法通過，希望民眾給予祝福，也尊重新人的決定。

國防部日前開放陸、海、空聯合結婚報名，也開放同性伴侶報名參加，但海軍司令部昨天表示，有2對同婚新人因輿論壓力等因素，主動退出聯合婚禮。由於陸軍無同婚官兵，僅剩空軍1對，預計10月26日舉行。

嚴德發今天上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告前受訪表示，國軍集團結婚都是按照相關規定辦理，基於中華民國是民主開放的國家，同婚法也在5月立法通過，希望民眾能給予祝福，也尊重同婚新人的決定，這是國防部的立場。

對於勇鷹號高教機是否有「平戰轉換」能力，嚴德發指出，勇鷹號當初設計理念就是沿用經國號戰機，將來若有需要轉換為戰機，勇鷹號有能力做到，相關的軟體、設施都已經設計在其中。

針對國防部業務報告提及，109年度新增建案有建置遠距精準打擊力。嚴德發表示，國軍的防衛構想就是防衛固守、重層嚇阻，其中重層嚇阻是反制手段，擊敵於彼岸、殲敵於海上，遠距精準打擊能力是國軍在防衛構想中必須要做到的，至於有哪些手段、武器裝備，都列在機密預算中，後續還要經立法院審查，不便公開說明。

媒體詢問，外傳中科院研發的「海弓三」長程防空飛彈將在高雄軍艦上試射。嚴德發指出，「海弓三」是中科院的研發裝備，未來可能建置在新一代巡防艦上，目前測試都非常順利、正常，預計明年初進行測試。

媒體追問，中共十一國慶將至，是否呼籲退將避免赴陸。嚴德發表示，他相信不管是國軍的老前輩、退將，還是退伍袍澤都會有所份際，也會跟台灣民眾站在一起。中共對台文攻武嚇、統戰伎倆不斷，「大家都會有警覺」。

台灣在今年5月17日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，並於5月24日開放登記同性婚姻，國防部依法也開放同性婚姻，同婚的官兵可參加各軍種舉辦的聯合婚禮。（編輯：楊凱翔）1080925