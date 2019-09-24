不堪輿論壓力 2對同婚新人退出國軍集團結婚

海軍司令部24日表示，有2對同婚新人因輿論壓力等因素，主動退出國軍聯合婚禮。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北24日電）國防部日前開放陸、海、空聯合結婚報名，也開放同性伴侶報名參加，但海軍司令部今天表示，有2對同婚新人因輿論壓力等因素，主動退出聯合婚禮。由於陸軍無同婚官兵，僅剩空軍一對，預計10月26日舉行。

台灣在今年5月17日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，並於5月24日開放登記同性婚姻，國防部依法也開放同性婚姻，同婚的官兵可參加各軍種舉辦的聯合婚禮。

海軍司令部下午表示，今年規劃辦理官兵聯合婚禮，對於同婚官兵報名參加，一貫秉持開放與尊重，並給予新人祝福。

海軍指出，這次聯合婚禮原有64對新人報名，其中有2對同婚新人近期因輿論壓力等個別因素與考量，主動退出聯合婚禮。

海軍強調，無論官兵有無參加聯合婚禮，對所有新人都會給予最誠摯的祝福，也期盼國人與媒體給予祝福與尊重。

據國防部統計資料，此次國軍舉辦的聯合婚禮，空軍有一對「男男」新人，預定10月26日舉辦，且依照過去的規畫，空軍司令會在婚禮時要新人公開接吻99秒，若屆時真的出現，可說是台灣兩性平權前進的一大步。

海軍預定11月15日舉辦，有「女女」、「男男」各一對，但已退出聯合婚禮；陸軍則預定11月15日舉辦，無同婚官兵。（編輯：林孟汝）1080924