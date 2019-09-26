駁斥國台辦介入說 民進黨：堅定挺港爭民主

（中央社記者溫貴香台北26日電）「台港大遊行」29日登場，中國國台辦昨天稱民進黨當局介入香港情勢，民進黨今天重申沒有介入，但會持續堅定支持港人爭取民主。民進黨秘書長羅文嘉說，北京政府的打壓，「只會更強化我們的決心與力量」。

台灣公民陣線執行委員、經濟民主連合召集人賴中強、台灣青年民主協會代表吳奕柔上午到民進黨親送9月29日「撐港挺台、反極權」大遊行邀請函，由黨主席卓榮泰親自接見。

隨後在民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆陪同下共同召開記者會對外說明，記者會中播放民進黨所製播「撐港挺台反極權」的影片，透過不同行業的港人獻聲呼籲不要相信一國兩制。

為聲援香港反送中運動，台灣民間團體發起「929台港大遊行—撐港反極權」遊行活動，中國國台辦發言人馬曉光昨天在例行記者會稱，「民進黨當局和『台獨』勢力為了撈取私利，無視香港和台灣民眾的福祉，煽風點火，推波助瀾，禍港、亂港之心昭然若揭。」

民進黨今天強烈譴責中國國務院台灣事務辦公室的說法，羅文嘉說，民進黨作為國內主要政黨、執政黨，當然不能置身事外，黨主席卓榮泰今天明確回應社會要求，雖然9月28日有非常忙碌的黨慶與全代會活動，9月29日下午卓榮泰會率領黨內幹部支持與響應撐港挺台反極權的活動。

羅文嘉提出兩呼籲，對內呼籲台灣社會，不管是哪個政黨、哪個組織、哪個行業、哪個年紀，在29日下午一起站出來表達對香港爭取民主的支持。

他說，這個支持不只來自台灣社會，這兩天美國聯邦參議院外交委員會通過兩項重要性指標法案，一個是香港人權與民主法案，明白表達支持香港民眾爭取自由以及譴責中共對香港自由人權的迫害；另外一個法案是台北法案，明確表達支持台灣在國際社會，面對中國打壓應該有的空間。

羅文嘉說，「當我們看到來自美國與其他國際社會的支持，我們更不應該噤聲冷漠」。

他更呼籲北京當局，「當你們每增加一分對香港公民的壓迫，每增加一分對台灣國際活動空間的打壓」，只會更強化台灣社會對捍衛民主以及支持香港自由的決心與力量，希望北京當局能夠確切了解，這是來自台灣社會普遍的聲音。

林飛帆表示，這場大遊行是由民間團體主辦，很遺憾看到中國國台辦昨天的發言，一方面指責台灣，二方面將民進黨當作是介入香港情勢的幕後黑手，他重申民進黨沒有介入或干預香港的情勢，但基於民主與人權，會持續堅定支持香港人民為爭取民主而抗爭的道路，也會呼籲更多的台灣朋友，聲援與支持港人民主。

林飛帆說，過去台灣也經歷過民主與人權的迫害，期待台灣現在享有的民主與人權能夠成為一個在世界上幫助其他地方繼續擴展民主的示範、當作成功經驗的參考。他對於昨天中國國台辦的說法，表達強烈抗議。（編輯：楊凱翔）1080926