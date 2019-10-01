促轉會東廠說惹議 監察院通過彈劾張天欽

監察院1日召開彈劾案審查會，以12比0的票數，全數同意通過彈劾前促轉會副主委張天欽。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北1日電）監察院今天召開彈劾案審查會，以12比0的票數，全數同意通過彈劾前促轉會副主委張天欽，將張天欽移送公務員懲戒委員會。

張天欽去年遭爆料為選戰打手，請辭獲准。國民黨、新黨曾先後到監察院舉發，要求監委主動調查，並盡速糾彈張天欽等相關人員。監察院司法及獄政委員會隨後輪派由監察委員高鳳仙、楊美鈴展開調查。

監察院中午發布新聞稿表示，張天欽違反行政中立，重創促轉會聲譽，監察院上午召開彈劾案審查會，以12比0的票數，全數同意通過彈劾，將張天欽移送公務員懲戒委員會。高鳳仙、楊美鈴下午3時召開記者會說明。

根據監察院提供的彈劾案審查決定書指出，張天欽擔任促轉會副主委時，本應超出黨派以外，依法獨立行使職權，但竟對媒體釋放促轉會將制定除垢法的不實訊息，又引導媒體報導除垢法是劍指當時為新北市長候選人的侯友宜。

彈劾案審查決定書指出，張天欽為推動除垢法，意圖以侯友宜為轉型正義最惡劣的例子，且讓民進黨委員為側翼，讓除垢法及侯友宜等相關議題在促轉會、立法院、中選會中燃燒，並謔稱促轉會升格變東廠，重創促轉會的聲譽，違失事證明確，因此依法彈劾。（編輯：謝佳珍）1081001