南方澳大橋事故 徐國勇：應已有2外籍漁工罹難

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南方澳跨港大橋坍塌

南方澳跨港大橋10月1日傳出坍塌意外，宜蘭消防局通報斷橋時疑似油罐車落海壓到漁船起火，初步回報有2船至少9人落海。總統蔡英文表示，相關單位已動員所有力量搜救，盼各單位傾全力救人，將傷亡降到最低。