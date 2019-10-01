更多編輯台推薦新聞：
央行揭鈔票隱藏版人物 500元鈔券有棒球選手
產經

央行揭鈔票隱藏版人物 500元鈔券有棒球選手

賀他老母廣告登場 反送中眾籌祝強國70大壽
兩岸

賀他老母廣告登場 反送中眾籌祝強國70大壽

影片／南方澳跨港大橋斷裂原因 初判橋墩坍塌
社會

影片／南方澳跨港大橋斷裂原因 初判橋墩坍塌

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？
專題

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌
南方澳跨港大橋10月1日傳出坍塌意外，宜蘭消防局通報斷橋時疑似油罐車落海壓到漁船起火，初步回報有2船至少9人落海。總統蔡英文表示，相關單位已動員所有力量搜救，盼各單位傾全力救人，將傷亡降到最低。
南方澳跨港大橋坍塌
新聞專題
南方澳跨港大橋坍塌5/15

南方澳大橋事故 徐國勇：應已有2外籍漁工罹難

最新更新：2019/10/01 20:09
宜蘭縣南方澳大橋1日坍塌，海軍水下作業大隊隊員搜索稍早被拖離的第一艘事故船新臺勝266號。漁船中應已發現2具遺體，相關身分待確認。（國防部提供）
宜蘭縣南方澳大橋1日坍塌，海軍水下作業大隊隊員搜索稍早被拖離的第一艘事故船新臺勝266號。漁船中應已發現2具遺體，相關身分待確認。（國防部提供）

（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭縣南方澳大橋今天坍塌，內政部長徐國勇晚間表示，應已有2名外籍漁工不幸罹難。

他說，根據相關回報，事故中被橋壓毀的漁船新臺勝266號應已發現2具遺體，相關身分待確認。（編輯：李明宗）1081001

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳崩塌，壓毀橋下多艘漁船，海軍下午先將其中一艘漁船拖回軍港抽水，將再進一步搜索，被拖出的漁船船身嚴重受損。中央社記者張皓安攝　108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳崩塌，壓毀橋下多艘漁船，海軍下午先將其中一艘漁船拖回軍港抽水，將再進一步搜索，被拖出的漁船船身嚴重受損。中央社記者張皓安攝　108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日發生坍塌意外，造成多艘漁船受損、民眾落海，救災人員持續搜救，在斷裂橋面周遭進行搜索。中央社記者張皓安攝　108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日發生坍塌意外，造成多艘漁船受損、民眾落海，救災人員持續搜救，在斷裂橋面周遭進行搜索。中央社記者張皓安攝　108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋為蘇澳地區地標之一，1日上午突傳橋梁斷裂崩塌意外，多艘漁船遭壓損，研判仍有人員待援，搜救行動下午持續進行。多名受影響無法出海工作的外籍漁工也坐在岸邊，等待新進展。中央社記者孫仲達攝　108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋為蘇澳地區地標之一，1日上午突傳橋梁斷裂崩塌意外，多艘漁船遭壓損，研判仍有人員待援，搜救行動下午持續進行。多名受影響無法出海工作的外籍漁工也坐在岸邊，等待新進展。中央社記者孫仲達攝　108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午坍塌，內政部長徐國勇（前）趕赴現場指揮救災，對於斷橋原因，他強調在專家鑑定釐清因果關係前，都不宜妄加揣測。中央社記者王朝鈺攝　108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午坍塌，內政部長徐國勇（前）趕赴現場指揮救災，對於斷橋原因，他強調在專家鑑定釐清因果關係前，都不宜妄加揣測。中央社記者王朝鈺攝　108年10月1日
延伸閱讀
南方澳大橋坍塌 蔡總統：2日上午完成臨時航道影／南方澳跨港大橋斷裂原因 初判橋墩坍塌南方澳跨港大橋21歲 前2年剛花1000萬改善影／南方澳大橋無預警坍塌 專家：疑與鋼索斷裂有關
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報