南方澳大橋事故 徐國勇：應已有2外籍漁工罹難
最新更新：2019/10/01 20:09
宜蘭縣南方澳大橋1日坍塌，海軍水下作業大隊隊員搜索稍早被拖離的第一艘事故船新臺勝266號。漁船中應已發現2具遺體，相關身分待確認。（國防部提供）
（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭縣南方澳大橋今天坍塌，內政部長徐國勇晚間表示，應已有2名外籍漁工不幸罹難。
他說，根據相關回報，事故中被橋壓毀的漁船新臺勝266號應已發現2具遺體，相關身分待確認。（編輯：李明宗）1081001
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午驚傳崩塌，壓毀橋下多艘漁船，海軍下午先將其中一艘漁船拖回軍港抽水，將再進一步搜索，被拖出的漁船船身嚴重受損。中央社記者張皓安攝 108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日發生坍塌意外，造成多艘漁船受損、民眾落海，救災人員持續搜救，在斷裂橋面周遭進行搜索。中央社記者張皓安攝 108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋為蘇澳地區地標之一，1日上午突傳橋梁斷裂崩塌意外，多艘漁船遭壓損，研判仍有人員待援，搜救行動下午持續進行。多名受影響無法出海工作的外籍漁工也坐在岸邊，等待新進展。中央社記者孫仲達攝 108年10月1日
宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午坍塌，內政部長徐國勇（前）趕赴現場指揮救災，對於斷橋原因，他強調在專家鑑定釐清因果關係前，都不宜妄加揣測。中央社記者王朝鈺攝 108年10月1日
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