美在新疆議題制裁中國 美股收低道瓊跌逾300點

川普政府在新疆議題上連續兩天祭出強硬作為，被外界認為恐會阻礙美中雙方達成貿易協議，美股8日應聲收低，道瓊工業指數重挫逾300點。（中央社檔案照片）

（中央社紐約-倫敦8日綜合外電報導）繼美國商務部以涉及中國對新疆維吾爾壓迫為由，將8間中企與20個公安機構列入貿易黑名單後，美國國務卿蓬佩奧今天宣布，將對相關負責的中國政府及共產黨官員，採行簽證限制措施，美股應聲收低，道瓊工業指數重挫逾300點。

由於美中貿易高層預計10日在華府展開協商，美國川普政府在新疆議題上連續兩天的強硬作為，被外界認為恐會阻礙雙方達成貿易協議，讓美中貿易戰持續延燒。

此外，知情人士透露，川普政府正在討論限制資本流入中國的可能性，重點尤其放在美國政府退休基金對中國的投資。

道瓊工業指數重挫313.98點或1.19%，以26164.04點作收。

標準普爾指數大跌45.73點或1.56%，收在2893.06。

科技股那斯達克指數重跌132.52點或1.67%，收7823.78點。

由於美國商務部將8間中企列入貿易黑名單，美股今天開盤大跌，在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示對進一步降息持開放態度後跌幅縮小，在蓬佩奧宣布將對中國政府及共產黨官員採行簽證限制措施後跌幅又擴大。

美中貿易戰英國脫歐引憂 歐股收低

由於美國與中國貿易緊張情勢升高，以及英國和歐洲聯盟似乎難以就英國脫歐達成協議，歐洲主要股市今天收低。

倫敦FTSE 100指數下滑0.8%，以7143.15點作收。

法蘭克福DAX 30指數下跌1.1%，收在11970.20點。

巴黎CAC 40指數下挫1.2%，收5456.62點。

英國唐寧街首相辦公室一名消息人士表示，德國總理梅克爾今天告訴英國首相強生，他的脫歐計畫若沒有就愛爾蘭邊界問題進一步達成妥協，則注定會失敗。

梅克爾（Angela Merkel）在電話中警告強生（Boris Johnson），脫歐協議「絕對不可能達成」，除非強生放棄反對讓英國北愛爾蘭省留在歐盟關稅同盟內。

美中高層貿易談判即將在華府展開，但美國商務部昨天以涉及中國對新疆維吾爾族侵害為由，將8家中企和20個機構列入貿易黑名單。外媒報導，此舉恐阻礙美中之間達成貿易協議。（譯者：陳政一）1081009