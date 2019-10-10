韓國瑜選舉行程開跑 屏東黨部：原則上16日

（中央社記者郭芷瑄、楊思瑞屏東縣10日電）國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜地方走透透的總統選舉行程，傳出16日從屏東開跑。國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝今天表示，原則上是16日，行程還在安排。

媒體報導，韓國瑜南部競選辦公室副執行長謝龍介今天在台南證實，韓國瑜將在15日請假，16日展開全國競選之旅。

韓國瑜屏東競選總部今天舉辦國慶踩街活動，數百名藍營支持者在競選總部主委王進士、廖婉汝及屏東縣國民黨籍縣議員等人領軍下，揮舞國旗，在森巴舞團的鼓聲中遊行屏東市區。

對於韓國瑜何時請假進行地方走透透選舉行程，是不是16日從屏東開始，廖婉汝說，韓國瑜競選辦公室只說等韓國瑜請假後就開始，要縣黨部先排行程，還說「16日比較OK」。

廖婉汝說，「原則上首發可能就是16日從屏東開始」。

廖婉汝表示，原則上是2天多的行程，第1站從墾丁鵝鑾鼻燈塔出發，一路往北行進，原先黨部排不少拜廟行程，但韓辦有意見，今天上午又給了一些新的行程，表示要減少拜廟行程，增加和地方發展、產業及文化有關的行程，目前參訪行程還在安排。

謝龍介下午接受中央社記者訪問時則表示，上午接受媒體訪問時有點口誤。他的意思是現在有很多支持者、競選團隊幹部建議韓國瑜可以向高雄市議會請假，專心與總統蔡英文「直球對決」，帶動整個團隊士氣；韓國瑜尚未決定何時正式向高雄市議會請假。

謝龍介說，他目前在安排中的是韓國瑜在19日、20日到台南市，與國民黨的立法委員參選人成立聯合競選總部造勢活動，對韓國瑜到屏東的行程不清楚。（編輯：唐聲揚）1081010