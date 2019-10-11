籲美國承認台灣 白宮請願網連署中

（中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電）美國白宮請願網站7日出現一個呼籲「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願案，連署開跑才幾天，已有1萬9100多人支持，但距離10萬人門檻還有一段路。

白宮這個請願案，是由署名「K.W.」的人士於7日發起，目的是呼籲「美國應正式承認台灣為獨立自治的國家，一如超過60年來的狀況」。

發起人在請願網站寫道，台灣獨立自治已有60年，住在這個島國的2300萬台灣人民，是其他亞洲國家的典範，有鑒於台灣在1996年以無流血方式從威權獨裁轉型至民主政體，並舉辦首場總統大選。

請願發起人表示，台灣是個領袖國家也是美國夥伴，並提供其他國家人道援助及在災難發生時派遣救難隊。除此之外，發起人說，台灣是美國在太平洋地區戰略夥伴，也是協助圍堵中國的重要盟友。

發起人強調：「台灣2300萬民眾是時候在聯合國擁有代表（台灣是唯一一個在聯合國沒有代表的國家），但唯有美國正式承認台灣，讓其他國家起而效尤，這件事才可能發生。」

按照白宮請願網站規定，請願案若能在30天內獲得10萬人連署，白宮官員將會在60天內回應。截至目前為止，請願案已有19100多人連署，截止日是11月6日。

今年5月，有德國民眾向國會請願，建議德國聯邦政府與中華民國（台灣）建立外交關係，連署人數在10月3日前超過立案門檻5萬人。按照相關程序，請願案立案後，請願委員會將邀請請願人、連署人和政府代表在國會舉行公聽會。

2016年有英國公民在政府請願網站發起連署，呼籲英國政府承認台灣為一個國家。英國政府請願規定，連署人數達一萬人政府將會作出回應，若有超過10萬人連署，請願案將被考慮送至英國國會辯論。

請願案共獲得2萬2146人簽名連署，達到政府回應門檻。當時英國政府的回覆是，認為台灣議題需要透過對話解決，並符合台灣海峽兩岸人民的意見想法。（編輯：郭中翰）1081011