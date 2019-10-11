更多編輯台推薦新聞：
美國背棄加土耳其進軍 庫德族如何救亡圖存
國際

美國背棄加土耳其進軍 庫德族如何救亡圖存

專題／移工來台30年 近看台灣社會不可或缺的異鄉人
生活

專題／移工來台30年 近看台灣社會不可或缺的異鄉人

NBA上海站政府民眾兩樣情 比賽依舊爆滿
國際

NBA上海站政府民眾兩樣情 比賽依舊爆滿

影片／太空人最終戰技壓光芒 連3年晉級美聯冠軍賽
運動

影片／太空人最終戰技壓光芒 連3年晉級美聯冠軍賽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

籲美國承認台灣 白宮請願網連署中

最新更新：2019/10/11 23:38
美國白宮請願網站7日出現呼籲「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願案。（圖取自白宮請願網站）
美國白宮請願網站7日出現呼籲「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願案。（圖取自白宮請願網站）

（中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電）美國白宮請願網站7日出現一個呼籲「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願案，連署開跑才幾天，已有1萬9100多人支持，但距離10萬人門檻還有一段路。

白宮這個請願案，是由署名「K.W.」的人士於7日發起，目的是呼籲「美國應正式承認台灣為獨立自治的國家，一如超過60年來的狀況」。

發起人在請願網站寫道，台灣獨立自治已有60年，住在這個島國的2300萬台灣人民，是其他亞洲國家的典範，有鑒於台灣在1996年以無流血方式從威權獨裁轉型至民主政體，並舉辦首場總統大選。

請願發起人表示，台灣是個領袖國家也是美國夥伴，並提供其他國家人道援助及在災難發生時派遣救難隊。除此之外，發起人說，台灣是美國在太平洋地區戰略夥伴，也是協助圍堵中國的重要盟友。

發起人強調：「台灣2300萬民眾是時候在聯合國擁有代表（台灣是唯一一個在聯合國沒有代表的國家），但唯有美國正式承認台灣，讓其他國家起而效尤，這件事才可能發生。」

按照白宮請願網站規定，請願案若能在30天內獲得10萬人連署，白宮官員將會在60天內回應。截至目前為止，請願案已有19100多人連署，截止日是11月6日。

今年5月，有德國民眾向國會請願，建議德國聯邦政府與中華民國（台灣）建立外交關係，連署人數在10月3日前超過立案門檻5萬人。按照相關程序，請願案立案後，請願委員會將邀請請願人、連署人和政府代表在國會舉行公聽會。

2016年有英國公民在政府請願網站發起連署，呼籲英國政府承認台灣為一個國家。英國政府請願規定，連署人數達一萬人政府將會作出回應，若有超過10萬人連署，請願案將被考慮送至英國國會辯論。

請願案共獲得2萬2146人簽名連署，達到政府回應門檻。當時英國政府的回覆是，認為台灣議題需要透過對話解決，並符合台灣海峽兩岸人民的意見想法。（編輯：郭中翰）1081011

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報